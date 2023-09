Apple verlängert Vereinbarung mit Qualcomm zur Nutzung von 5G-Modemchips bis 2026

By

Apple hat angekündigt, dass es seine Vereinbarung mit Qualcomm zur Nutzung seiner Snapdragon 5G Modem-RF-Systeme für seine Smartphone-Neueinführungen bis mindestens 2026 verlängern wird. Das bedeutet, dass Apple in den nächsten drei Jahren weiterhin Qualcomm-Komponenten in seinen iPhones verwenden wird. Diese Entscheidung verzögert Apples Pläne zur Entwicklung eigener 5G-Modemchips, deren Einführung für 2024 geplant war.

Über die Gründe für die Verzögerung von Apple bei der Entwicklung eigener Chipsätze sind sich Experten uneinig. Einige spekulieren, dass es für Apple schwieriger als erwartet ist, ein eigenes Silizium für Mobilfunkmodems zu entwickeln, während andere vermuten, dass Probleme in der Lieferkette Schwierigkeiten bereiten. Alejandro Cadenas, Associate Vice President bei IDC, stellte fest, dass Apples Priorität darin besteht, eigene Chipsätze zu entwickeln und die Vereinbarung mit Qualcomm zu beenden, das Unternehmen jedoch mehr Zeit benötigt, um die Qualität seiner Alternative sicherzustellen.

Während die Bemühungen von Apple, eigene 5G-Chipsätze zu entwickeln, möglicherweise länger dauern als erwartet, glauben Branchenanalysten, dass das Unternehmen sich weiterhin der Herausforderung verschrieben hat und erhebliche Ressourcen für diese Aufgabe bereitstellt. Die Verlängerung der Vereinbarung von Apple mit Qualcomm bietet beiden Unternehmen kurz- bis mittelfristige Sicherheit.

Es gibt Spekulationen darüber, dass die erneuerte Vereinbarung von Apple mit Qualcomm mit den Bemühungen des Unternehmens zur Stärkung seiner Lieferketten zusammenhängt, insbesondere aufgrund der zunehmenden Herausforderungen in China. Apple versucht möglicherweise, seine Komponentenquellen zu diversifizieren und die Abhängigkeit von einem einzelnen Anbieter zu verringern.

Unabhängig von den Gründen für die Verzögerung wird diese Verlängerung als Gewinn für Qualcomm gewertet, da Apple weiterhin auf seine Komponenten setzt. Die Einzelheiten des Vertrags wurden nicht veröffentlicht, es wird jedoch angenommen, dass er der Vereinbarung ähnelt, die 2019 nach Rechtsstreitigkeiten zwischen den beiden Unternehmen erzielt wurde. In diesem Vergleich zog Apple seine rechtlichen Ansprüche gegen Qualcomm zurück und stimmte der Verwendung seiner Chips in iPhones zu, was letztendlich dazu führte, dass Apple Intels Smartphone-Modem-Geschäft übernahm.

Trotz der Verzögerung wird Apple voraussichtlich irgendwann seine eigenen 5G-Modemchips auf den Markt bringen, der Zeitrahmen bleibt jedoch ungewiss.

Quellen:

- Das Register

- Süd China morgen Post