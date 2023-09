Qualcomm gab am Montag bekannt, dass es mit Apple eine Vereinbarung über die Lieferung von 5G-Chips für iPhones bis mindestens 2026 unterzeichnet hat. Diese Vereinbarung verlängert die bestehende Beziehung zwischen den beiden Unternehmen und deutet darauf hin, dass Apple derzeit nicht plant, eine eigene Modemtechnologie zu entwickeln. Die Vereinbarung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Apple in China vor Herausforderungen steht und seine Lieferketten in anderen Bereichen stärken möchte.

Im Rahmen der neuen Vereinbarung wird Qualcomm Chips für iPhones liefern, die jedes Jahr bis 2026 auf den Markt kommen. Der genaue Wert der Vereinbarung wurde nicht bekannt gegeben, sie soll jedoch dem vorherigen Lieferabkommen zwischen den beiden Unternehmen ähneln. Qualcomm-Aktien stiegen nach der Ankündigung um 4 Prozent, während Apple-Aktien um 0.5 Prozent zulegten.

Dieser Deal baut auf einer Chip-Liefervereinbarung auf, die Qualcomm und Apple im Jahr 2019 nach der Beilegung eines langjährigen Rechtsstreits zwischen den beiden Unternehmen unterzeichnet haben. Dieser Liefervertrag läuft dieses Jahr aus, sodass die iPhones, die voraussichtlich am Dienstag angekündigt werden, die letzten sind, die im Rahmen dieses Vertrags auf den Markt kommen.

Neben der Chip-Liefervereinbarung bestätigte Qualcomm auch, dass der 2019 unterzeichnete Patentlizenzvertrag mit Apple weiterhin bestehen bleibt. Dieser Vertrag läuft voraussichtlich im Jahr 2025 aus, es besteht jedoch die Option, ihn um zwei weitere Jahre zu verlängern.

Apple arbeitet an einer eigenen Modemtechnologie und hat 1 für 2019 Milliarde US-Dollar die Modemsparte von Intel übernommen. Allerdings hat das Unternehmen noch keine Angaben dazu gemacht, wann es mit der Nutzung eigener Chips beginnen will.

Während Qualcomm davon ausgeht, dass bis 2026 nur ein Fünftel der iPhones von Apple seine Chips verwenden werden, waren die bisherigen Prognosen des Unternehmens zu konservativ. Es ist zu beachten, dass alle im letzten Jahr veröffentlichten iPhone 14-Modelle Qualcomm-Modems verwendeten. Der Finanzvorstand von Qualcomm geht außerdem davon aus, dass die „überwiegende Mehrheit“ der 2023 iPhones, die diese Woche auf den Markt kommen sollen, Qualcomm-Modems enthalten werden.

Insgesamt stärkt dieser erweiterte Vertrag zwischen Qualcomm und Apple ihre Partnerschaft und gewährleistet eine stabile Versorgung mit 5G-Chips für Apples zukünftige iPhones. Es deutet auch darauf hin, dass Apple nicht plant, in naher Zukunft eine eigene Modemtechnologie zu entwickeln.

Quelle: Der Originalartikel stammt von Reuters.