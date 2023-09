Qualcomm liefert bis 5 weiterhin 2026G-Modems für Apples Smartphones

By

Die Ankündigung, dass Qualcomm bis 5 weiterhin 2026G-Modems für Apples Smartphones liefern wird, hat bei Investoren und Analysten gleichermaßen große Aufmerksamkeit erregt. Diese Entwicklung weicht von früheren Erwartungen ab, da sowohl Wall-Street-Analysten als auch Qualcomm-Verantwortliche damit gerechnet hatten, dass Apple ab 5 ein eigenes 2024G-Modem produzieren und nutzen würde.

Die Nachricht von der erweiterten Partnerschaft von Qualcomm mit Apple kommt kurz vor der mit Spannung erwarteten Produktvorstellung von Apple, die für Dienstag geplant ist. Diese kommenden Apple-Geräte werden voraussichtlich über Qualcomm-Modems verfügen, was die Beziehung zwischen den beiden Technologiegiganten weiter festigt.

Nach der Ankündigung erlebte die Qualcomm-Aktie am Montag einen bemerkenswerten Anstieg von 3.9 %, was die positive Stimmung unter den Anlegern widerspiegelte. Dies ist ein Zeichen des Vertrauens in die Fähigkeit von Qualcomm, seine Position als führender Anbieter von 5G-Modems zu behaupten.

Die fortgesetzte Partnerschaft zwischen Qualcomm und Apple bekräftigt Qualcomms Status als wichtiger Akteur auf dem 5G-Modemmarkt. Diese strategische Allianz stellt sicher, dass Apple hochwertige Smartphones liefern kann, die das volle Potenzial der 5G-Technologie ausschöpfen. Angesichts der kontinuierlichen Fortschritte bei 5G und der steigenden Anforderungen an schnellere und zuverlässigere Konnektivität ist ein zuverlässiger und effizienter Modemlieferant für den langfristigen Erfolg von Apple von entscheidender Bedeutung.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Ankündigung von Qualcomm, dass das Unternehmen seine Rolle als 5G-Modemlieferant von Apple bis 2026 fortführen wird, bei Investoren und Analysten positive Reaktionen hervorgerufen hat. Diese Entwicklung positioniert Qualcomm als wichtigen Akteur auf dem 5G-Markt und unterstreicht die Bedeutung zuverlässiger Konnektivität für die kommenden Smartphones von Apple.

Definitionen:

– 5G-Modem: Ein Gerät oder Chipsatz, der es Geräten ermöglicht, sich mit 5G-Netzwerken zu verbinden und auf die Hochgeschwindigkeitsdaten und die geringe Latenz zuzugreifen, die die 5G-Technologie bietet.

– Qualcomm: Ein Technologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Lieferung von Halbleitern und Software für die drahtlose Telekommunikation spezialisiert hat.

Quelle: Market Mover