Die Aktien von Qualcomm Inc. verzeichneten einen Anstieg von mehr als 3.8 %, nachdem bekannt gegeben wurde, dass Apple Inc. in den nächsten drei Jahren weiterhin die Mobilmodemchips von Qualcomm verwenden wird. Dies ist überraschend, da erwartet wurde, dass Apple ab diesem Jahr die Nutzung der Modems reduzieren würde.

Der Liefervertrag wurde nur einen Tag vor der Einführungsveranstaltung für die iPhone 15-Serie bekannt gegeben. Laut Qualcomm werden ihre Modemchips in die drei kommenden iPhone-Generationen integriert, die 2024, 2025 und 2026 auf den Markt kommen sollen. Qualcomm geht jedoch davon aus, dass nur etwa 20 % der Modems bereitgestellt werden, die mit Apples 2026-Handys ausgeliefert werden.

Apple gilt als einer der bedeutendsten Kunden von Qualcomm. Die Käufe des Unternehmens machten im Jahr 44.2 über ein Fünftel des Umsatzes von Qualcomm in Höhe von 2020 Milliarden US-Dollar aus. Bei diesen Käufen handelt es sich hauptsächlich um Breitbandkomponenten, die für die 5G-Konnektivitätsfunktionen von iPhones verwendet werden.

Qualcomm beliefert Apple mit 5G-Modemchips, die Daten innerhalb eines Geräts in Funksignale zur Übertragung an einen Mobilfunkmast umwandeln. Darüber hinaus stellt Qualcomm weitere unterstützende Komponenten wie Miniatur-5G-Antennen für Smartphones und RF-Frontends bereit, die Funkstörungen filtern und 5G-Signale verstärken.

Apple bezieht nicht nur Chips von Qualcomm, sondern lizenziert auch eine Reihe von Netzwerkpatenten, die für die drahtlose Konnektivität in Telefonen unerlässlich sind. Im vergangenen Jahr zahlte Apple an Qualcomm 1.9 Milliarden US-Dollar an Lizenzgebühren für diese Patente.

Vor der Beilegung eines Rechtsstreits zwischen Qualcomm und Apple im Jahr 2019 waren die Netzwerkpatente von Qualcomm ein umstrittenes Thema. Im Rahmen des Vergleichs stimmte Apple zu, die Patente von Qualcomm für sechs Jahre zu lizenzieren, mit der Option auf eine Verlängerung um weitere zwei Jahre. Die Übernahme des Modem-Chip-Geschäfts von Intel Corp. durch Apple hat die Bemühungen des Unternehmens, die Chips von Qualcomm durch eigene Technologie zu ersetzen, weiter vorangetrieben.

Es scheint jedoch, dass Apples Streben nach hauseigener drahtloser Netzwerktechnologie auf Verzögerungen stoßen könnte, wie die Entscheidung, bis 2026 weiterhin Qualcomm-Chips zu verwenden, nahelegt. Apple kann auf eine Erfolgsgeschichte bei der Entwicklung eigener Chips und der Entwicklung der Primärprozessoren für iPhones, Mac-Computer und die Apple Watch zurückblicken.

Zusätzlich zu den Modemchips von Qualcomm möchte Apple auch andere Komponenten von Drittanbietern durch kundenspezifische Chips ersetzen. Bloomberg berichtete Anfang des Jahres, dass Apple plant, eigene Wi-Fi- und Bluetooth-Module zu entwickeln, die möglicherweise den derzeit von Broadcom Inc. bereitgestellten Chip ersetzen. Die zweite Version dieses Moduls wird voraussichtlich bis zur Veröffentlichung eine Mobilfunkkonnektivität ähnlich den Modemchips von Qualcomm bieten Datum bleibt ungewiss.

Es wird erwartet, dass die Auswirkungen der Chip-Entwicklungsbemühungen von Apple auf das Geschäft von Qualcomm teilweise durch die Expansion von Qualcomm in die Märkte für Fahrzeugprozessoren und Serverchips ausgeglichen werden.

