Apple und Qualcomm haben eine neue Vereinbarung bekannt gegeben, die vorsieht, dass Apple mindestens für die nächsten drei Jahre weiterhin die 5G-Modems von Qualcomm nutzt. Der Deal umfasst die Markteinführung von iPhones in den Jahren 2024, 2025 und 2026 und verlängert damit den vorherigen Vertrag, der später in diesem Jahr auslaufen soll. Diese Nachricht erfolgt inmitten früherer Spekulationen, dass Apple bis 5 auf seine eigene 2025G-Modemlösung umsteigen würde.

Als größter Kunde von Qualcomm ist Apple für fast ein Viertel des Umsatzes des Chipherstellers verantwortlich. Während Apple aktiv an der Entwicklung seines eigenen 5G-Modems beteiligt war, sah sich das Unternehmen aufgrund von Patenten von Qualcomm, die 2029 und 2030 auslaufen, mit rechtlichen Hürden konfrontiert. Apples Ziel ist es, ein eigenes 5G-Modem zu entwickeln, das integriert werden könnte in sein System on a Chip (SoC) der A-Serie integriert und bietet eine Single-Chip-Lösung mit erheblichen Verbesserungen bei Akkulaufzeit und Leistung.

Durch die Verlängerung seiner Vereinbarung mit Qualcomm stellt Apple eine zuverlässige Quelle von 5G-Modems für seine zukünftigen iPhone-Modelle sicher. Während Apple weiterhin an der Entwicklung eines eigenen Modems arbeitet, erkennt das Unternehmen die Bedeutung der Technologie und des Fachwissens von Qualcomm im Bereich der 5G-Konnektivität. Diese Zusammenarbeit ermöglicht es Apple, einen Wettbewerbsvorteil auf dem Smartphone-Markt zu behaupten, indem es die branchenführende 5G-Modemtechnologie von Qualcomm nutzt.

Da die Nachfrage nach 5G-Konnektivität weiter wächst, zeigt die Entscheidung von Apple, die Partnerschaft mit Qualcomm zu verlängern, sein Engagement, seinen Kunden die neueste und fortschrittlichste Mobiltechnologie zu bieten. Durch die enge Zusammenarbeit mit Qualcomm kann Apple dessen Fachwissen nutzen und eine nahtlose Integration der 5G-Funktionen in seine zukünftigen iPhone-Modelle sicherstellen.

Diese Zusammenarbeit zwischen Apple und Qualcomm festigt ihre bestehende Partnerschaft und bekräftigt die Anerkennung der Branche für Qualcomms Führungsrolle in der 5G-Modemtechnologie. Es zeigt auch Apples Engagement für Innovation und die Gewährleistung des bestmöglichen Benutzererlebnisses für seine Kunden.

Definitionen:

– 5G-Modem: Ein Modem ist ein Gerät, das die Kommunikation zwischen einem Computergerät und einem Netzwerk ermöglicht. Ein 5G-Modem sorgt speziell für die Konnektivität mit Mobilfunknetzen der neuesten Generation und ermöglicht so schnellere Download- und Upload-Geschwindigkeiten, verbesserte Latenzzeiten und eine verbesserte Gesamtleistung des Netzwerks.

