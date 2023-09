By

Um sicherzustellen, dass alle Gemeinden eine effiziente und effektive Gesundheitsversorgung erhalten, ist eine vielfältige Belegschaft von entscheidender Bedeutung. Es gibt jedoch noch viel zu tun, um sicherzustellen, dass die Rassenvertretung im Gesundheitswesen angemessen ist. Dr. Dale Okorodudu, Lungen- und Intensivmediziner und Gründer von Black Men in White Coats, sprach mit MobiHealthNews über die Auswirkungen mangelnder Diversität auf Gesundheitsdienstleister und Patienten sowie über die Rolle, die digitale Gesundheit spielen kann bei der Verbesserung der Chancengleichheit im Gesundheitswesen.

Wenn es um Patienten geht, haben Studien gezeigt, dass ein Arzt, der wie sie aussieht, zu besseren Gesundheitsergebnissen führen kann. Es kann eine Grundlage für Vertrauen und Verständnis geschaffen werden, wenn zwischen Ärzten und Patienten rassische Übereinstimmung besteht. Eine Studie ergab beispielsweise, dass schwarze Männer eher eine Gesundheitsvorsorge in Anspruch nahmen, wenn ihr Arzt ebenfalls schwarz war.

Dr. Okorodudu berichtete über einige seiner persönlichen Erfahrungen als Arzt und hob sowohl die Herausforderungen als auch die positiven Momente hervor. Er ist auf Fälle gestoßen, in denen Patienten aufgrund seiner Rasse oder seines ausländisch klingenden Namens an seiner Leistungsfähigkeit gezweifelt haben. Andererseits hat er auch Durchbrüche bei Patienten erlebt, die eine starke Verbindung und ein starkes Vertrauen zu ihm verspüren, was letztendlich zu besseren Gesundheitsergebnissen führt.

Es ist wichtig zu beachten, dass die Rasse nicht die Qualität der Pflege bestimmt, die ein Arzt leisten kann. Die Bedeutung der Vielfalt im Gesundheitswesen liegt darin, dass sich Patienten wohler fühlen und inhärente Vorurteile beseitigt werden. Eine Vertretung kann dazu beitragen, unbewusste Vorurteile im Gesundheitssystem zu bekämpfen.

Digitale Gesundheit kann eine wichtige Rolle bei der Verbesserung der gesundheitlichen Chancengleichheit spielen, indem sie das Problem des Zugangs zur Gesundheitsversorgung angeht. Telegesundheitsdienste, Fernüberwachung von Patienten und digitale Gesundheitsplattformen können die Gesundheitsversorgung für unterversorgte Gemeinschaften zugänglicher machen. Durch den Einsatz von Technologie können Gesundheitsdienstleister Patienten erreichen, die sonst möglicherweise Schwierigkeiten beim Zugang zu Gesundheitsdiensten hätten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Förderung der Vielfalt im Gesundheitswesen von entscheidender Bedeutung ist, um allen Gemeinschaften eine optimale Versorgung zu bieten. Dies kann zu besseren Gesundheitsergebnissen führen, Vorurteile beseitigen und sicherstellen, dass jeder Zugang zu der Pflege hat, die er benötigt. Durch den Einsatz digitaler Gesundheitstechnologien kann die Chancengleichheit im Gesundheitswesen weiter vorangetrieben werden.

