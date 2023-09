Die einzigartigen Herausforderungen der Cybersicherheit in der Öl- und Gasindustrie

By

Die Öl- und Gasindustrie ist ein wichtiger Teil der Weltwirtschaft, sie bietet Arbeitsplätze und treibt verschiedene Sektoren auf der ganzen Welt an. Da die Branche die digitale Transformation vorantreibt, werden die Investitionen in digitale Technologien wie IoT, Analysen und Cloud Computing in diesem Jahr voraussichtlich 20 Milliarden US-Dollar übersteigen. Allerdings setzt dieser zunehmende digitale Wandel die Branche auch raffinierten Cyber-Bedrohungen aus.

Die Öl- und Gasindustrie ist in Upstream-, Midstream- und Downstream-Segmente unterteilt, von denen jedes seine eigenen einzigartigen Merkmale aufweist, was die Herausforderung der Cybersicherheit noch komplexer macht. Das Upstream-Segment umfasst die Exploration und Gewinnung von Rohstoffen, die oft über große geografische Gebiete verteilt sind, was die Aufsicht über die Cybersicherheit erschwert. Der Midstream-Sektor, der für Transport und Lagerung zuständig ist, steht vor ähnlichen Herausforderungen, insbesondere aufgrund der Abhängigkeit von Drittanbietern. Das Downstream-Segment konzentriert sich auf die Veredelung und den Vertrieb und greift dabei häufig auf Legacy-Systeme zurück, die anfällig für moderne Cyber-Bedrohungen sind.

Sich in der Cybersicherheitslandschaft der Öl- und Gasindustrie zurechtzufinden, ist eine gewaltige Aufgabe. Eine der größten Herausforderungen sind die schwankenden Kosten, die durch Faktoren wie geopolitische Spannungen und wirtschaftliche Schwankungen verursacht werden und zu Kürzungen bei Cybersicherheitsinitiativen führen können. Darüber hinaus erhöht die Erschöpfung der Explorations- und Produktionsquellen die Kosten und erhöht die Abhängigkeit von OT-Systemen (Operational Technology), die die Angriffsfläche für Cyberangriffe vergrößern.

Vorschriften und Standards stellen ebenfalls eine Herausforderung dar, da Unternehmen mit dem sich ständig ändernden regulatorischen Umfeld Schritt halten müssen, was insbesondere für kleinere Unternehmen ohne dedizierte Compliance-Teams kostspielig sein kann. Eine alternde Infrastruktur, insbesondere im Upstream- und Downstream-Bereich, stellt eine weitere Herausforderung dar, da diese Altsysteme möglicherweise nicht über wichtige Software-Updates oder Sicherheitspatches verfügen und somit anfällig für Cyberangriffe sind.

Best Practices, um Öl und Gas gegenüber fortgeschrittenen Bedrohungen widerstandsfähig zu machen

Um die einzigartigen Sicherheitsherausforderungen im Öl- und Gassektor zu bewältigen, ist eine umfassende Sichtbarkeit aller Cyber-Physical Systems (CPS) innerhalb der OT-Umgebung unerlässlich. Dies erfordert eine detaillierte Echtzeitinventur der Vermögenswerte an Bohrstandorten, Plattformen, Pipelines, Anlagen und Raffinerien. Auch die Integration vorhandener IT-Tools und Arbeitsabläufe in OT-Systeme ist von entscheidender Bedeutung, da proprietäre Protokolle und Legacy-Systeme in der Branche möglicherweise nicht mit herkömmlichen IT-Systemen kompatibel sind.

Die Ausweitung der IT-Sicherheitskontrollen und -Governance auf OT-Umgebungen ist von entscheidender Bedeutung, um die Lücke zwischen Betriebsumgebungen und Cybersicherheitskontrollen zu schließen. Die Implementierung einer Netzwerksegmentierung ist auch wichtig, um die Bewegung von Malware einzuschränken und die Auswirkungen von Angriffen zu begrenzen. Durch die Trennung kritischer Systeme und sensibler Daten können Unternehmen maßgeschneiderte Sicherheitsrichtlinien implementieren, um den unterschiedlichen Anforderungen jedes Subnetzwerks gerecht zu werden.

Durch die Übernahme dieser Best Practices können Öl- und Gasunternehmen ihre kritische Infrastruktur effektiv schützen, regulatorische Standards einhalten und katastrophale Cybersicherheitsvorfälle verhindern. Mit einer umfassenden Cybersicherheitsstrategie kann die Branche die Herausforderungen der digitalen Transformation meistern und sich vor sich entwickelnden Cyberbedrohungen schützen.

