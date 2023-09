Procreate Dreams: Eine neue 2D-Animations-App für das iPad

By

Procreate, das Unternehmen für digitale Illustrationssoftware, wird am 2. November Procreate Dreams, eine 22D-Animations-App für das iPad, auf den Markt bringen. Ziel dieser App ist es, Animationstools bereitzustellen, die für jedermann zugänglich sind, unabhängig von seiner Animationserfahrung. Im Gegensatz zu vielen anderen Softwareprogrammen in der Branche bietet Procreate Dreams eine einmalige Kaufoption für 19.99 $ anstelle eines Abonnementpreismodells.

Procreate Dreams wurde für die Berührung entwickelt und umfasst Funktionen wie „Performing“, mit denen Benutzer Keyframes mithilfe von Gesten in Echtzeit zu ihren Projekten hinzufügen können. Dieses Tool verspricht, den Animationsprozess zu revolutionieren, indem es Kreativen ermöglicht, während des Abspielens sofort auf ihre Kreationen zu reagieren. Die App verfügt außerdem über eine Multi-Touch-Timeline, die eine nahtlose Integration von Zeichnen, Cel-Animationen, Keyframing, Videobearbeitung und Compositing ermöglicht, alles mithilfe von Gesten.

Procreate Dreams bietet Künstlern die Möglichkeit, über Videomaterial zu animieren und bietet ein Tool namens Flipbook an, das eine Hommage an die traditionelle Animation darstellt. Mit dieser Funktion können Künstler kurze GIFs in Schleifenform, komplexe Charakteranimationen und mehr erstellen. Die App unterstützt auch Rotoscoping, eine Technik, bei der Animatoren Videobilder nachzeichnen, indem sie den Import von ProRes-Filmmaterial mit einer Auflösung von bis zu 8K ermöglicht. Darüber hinaus gibt es eine neue Audio-Engine, mit der Benutzer ihren animierten Projekten Charakter-Voiceovers, Musik und Soundeffekte hinzufügen können.

Procreate Dreams verwendet die gleichen Pinsel wie die ursprüngliche Procreate-App, optimiert für die Verwendung mit dem Apple Pencil. Größere Leinwände, mehr Ebenen und volle Unterstützung für in Procreate erstellte Dateien sind ebenfalls enthalten. Die App führt ein spezielles Procreate-Dateiformat ein, das für die iCloud-Synchronisierung entwickelt wurde und den sofortigen Zugriff auf 1-TB-Dateien ohne Lade-, Speicher- oder Exportzeiten ermöglicht. In diesen Dateien wird der gesamte Rückgängig-Verlauf eines Projekts gespeichert, sodass Künstler problemlos experimentieren können, ohne befürchten zu müssen, dass ihre Arbeit verloren geht.

Es wird erwartet, dass Procreate Dreams die Branche revolutionieren wird, ähnlich wie sein Vorgänger, die ursprüngliche Procreate-Illustrations-App. Mit seinen leistungsstarken Funktionen und der benutzerfreundlichen Oberfläche ist Procreate seit über sechs Jahren die meistverkaufte kostenpflichtige iPad-App. Die Weigerung, im Gegensatz zu Konkurrenten wie Adobe und Clip Studio Paint ein monatliches Abonnementmodell einzuführen, hat zu einer engagierten und treuen Benutzerbasis geführt.

Quellen:

– Träume zeugen: Lassen Sie sich inspirieren, erschaffen, animieren. (2021, November). Zeugen. Abgerufen von [Quellartikel]

– Definition von Rotoskopie: Merriam-Webster-Wörterbuch

– Definition der Cel-Animation: TechTerms.com