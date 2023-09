Ist Primeape eine konkurrenzfähige Wahl in Pokémon GO?

Während die Mankey Spotlight Hour in Pokémon GO näher rückt, sind Trainer gespannt, ob Primeape, die weiterentwickelte Form von Mankey, in der Wettkampf- und Raidszene des Spiels lebensfähig ist. Um dies festzustellen, müssen mehrere Faktoren berücksichtigt werden.

Erstens ist Primeape eine reine Kampfkreatur, was ihn schwach gegen Angriffe vom Typ Hellseher, Flug und Fee und resistent gegen Angriffe vom Typ Dunkel, Käfer und Stein macht. Ihr höchster Wert ist ihr Angriff, der bei beeindruckenden 207 liegt. Obwohl ihre anderen Werte niedriger sind, wird sie dadurch nicht als Glaskanone eingestuft.

In Spieler-gegen-Spieler-Kämpfen (PvP) schneidet Primeape in speziellen Cups anständig ab, ist aber im Vergleich zu Top-Kämpfern wie Scrafty und Medicham, die Zugriff auf Power-up-Punch haben, nicht ausreichend. In der Großen Liga ist Primeape deklassiert, und in der Ultra-Liga wird es durch sein veraltetes Moveset zurückgehalten.

Für diejenigen, die jedoch entschlossen sind, Primeape zu verwenden, wird zur Deckung ein Moveset aus Counter, Cross Chop und Night Slash empfohlen. Alternativ kann Nahkampf für maximalen Schaden eingesetzt werden.

Bei Spieler-gegen-Umgebung-Raids (PvE) schneidet Primeape aufgrund der Existenz von Machamp schlecht ab. Obwohl es in schwächeren Drei-Sterne-Raids eingesetzt werden kann, ist seine Wirksamkeit im Vergleich zu Fünf-Sterne-Raids begrenzt. Für Raid-Zwecke sind Nahkampf, Eisschlag und Nachthieb ideale, aufgeladene Angriffe, je nachdem, gegen welchen Boss die Spieler kämpfen wollen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Primeape zwar nicht die konkurrenzfähigste Wahl in Pokémon GO ist, in bestimmten Situationen jedoch dennoch effektiv eingesetzt werden kann. Trainer, die daran interessiert sind, Primeape zur Pokedex-Vervollständigung in ihre Sammlung aufzunehmen, können immer noch Wert darauf legen, diese Kreatur zu erwerben.

