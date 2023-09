Die National Collection of Aerial Photography arbeitet mit Monmouth Scientific zusammen, um wertvolle Aufzeichnungen zu bewahren

By

Die National Collection of Aerial Photography (NCAP) ist eine renommierte Sammlung historischer Luftbilder und umfasst Millionen von Bildern, die bedeutende globale Ereignisse und Orte festhalten. Das Hauptziel von NCAP besteht darin, diese wertvollen Aufzeichnungen sowohl in digitaler als auch in physischer Form zu sammeln und zu schützen, um ihre Bewahrung für zukünftige Generationen sicherzustellen.

Um die Herausforderungen im Zusammenhang mit der Handhabung und Konservierung zu bewältigen, suchte Alan Potts, der Digital Imaging Manager, nach einer Lösung von Monmouth Scientific, um eine saubere Umgebung für die sichere Sammlungsverwaltung des NCAP-Teams zu schaffen. Nach dem Umzug in eine neue Einrichtung in Edinburgh erhielt das NCAP-Team den nötigen Platz, um diese Herausforderungen zu bewältigen.

Monmouth Scientific identifizierte den Umlaufabzug als optimale Lösung, um die Anforderungen des Teams zu erfüllen. Dieser Arbeitsbereich bietet Technikern eine sichere und effiziente Umgebung für Aufgaben wie die Entfernung von Schimmel von Fotoabzügen und die Filmvorbereitung. Die Schränke kanalisieren den Luftstrom effektiv, fangen Dämpfe ein und halten sie in einem kontrollierten Arbeitsbereich. Mithilfe von Aktivkohlefiltern wird dann saubere Luft zurück in das Labor geleitet.

Der Einsatz dieser Umluftabzüge gewährleistet nicht nur einen gesünderen Arbeitsplatz für die Mitarbeiter, sondern bietet auch kostensparende Vorteile und trägt zu einer umweltfreundlicheren und nachhaltigeren Laborumgebung bei. Durch die Implementierung dieser neuen Technologie und Verbesserungen der Arbeitsabläufe ist das NCAP nun in der Lage, kritische Naturschutzprobleme zu priorisieren.

Alan Potts, der Digital Imaging Manager, drückte seine Zufriedenheit mit der Zusammenarbeit mit Monmouth Scientific aus und erklärte, dass ihre Beratung und ihr Fachwissen bei der Identifizierung der Risiken und der Auswahl der geeigneten Ausrüstung für die Aufgabe von unschätzbarem Wert seien. Die Partnerschaft hat zur Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen geführt, die zur einzigartigen Anwendung des NCAP passen und es ihnen ermöglichen, diese einzigartige Aufzeichnung der Weltereignisse aus der Vogelperspektive zu bewahren.

Monmouth Scientific ist ein führender Anbieter von Lösungen für saubere Luft und auf umweltfreundliche Umwälztechnologie spezialisiert. Ihre Lösungen, darunter Abzüge, Laminar-Flow-Systeme, biologische Sicherheitswerkbänke, Pulverbehälter und Reinräume der ISO-Klasse, legen großen Wert auf die Sicherheit des Personals und minimieren gleichzeitig den Energieverbrauch. Sie richten sich an ein breites Spektrum an Branchen wie Labore, Forschungseinrichtungen, Pharmaunternehmen, Elektronikhersteller und Luft- und Raumfahrtunternehmen.

Insgesamt zeigt diese Partnerschaft zwischen der National Collection of Aerial Photography und Monmouth Scientific, wie wichtig innovative Technologien und Praktiken sind, um die Erhaltung und Zugänglichkeit wertvoller Aufzeichnungen für künftige Generationen sicherzustellen.

