Das Saab Center von UMass Lowell erhält Zuschuss zur Erweiterung des portugiesisch-amerikanischen Digitalarchivs

Das Saab Center for Portugal Studies der UMass Lowell hat von der William M. Wood Foundation aus Boston ein Stipendium in Höhe von 300,000 US-Dollar erhalten. Mit diesem Zuschuss wird die Erweiterung der Sammlungen des Portugiesisch-Amerikanischen Digitalarchivs (PADA) im Center for Lowell History der UMass Lowell unterstützt. Die Mittel werden verwendet, um die portugiesisch-amerikanische Erfahrung in weiteren Gemeinden in Massachusetts zu dokumentieren, darunter Cambridge/Somerville und Peabody.

PADA wurde vor drei Jahren gegründet und umfasst derzeit 34 Sammlungen und über 3,000 Fotos und Dokumente sowie Film- und Audioaufnahmen. Diese Archivbestände sind für Studierende, Lehrende und die breite Öffentlichkeit zugänglich. Das neue Stipendium ermöglicht es PADA, seine Arbeit mit der hauptberuflichen Archivarin Nicole „Nikki“ Tantum und dem Historiker Dr. Gregory Gray Fitzsimons fortzusetzen. Tantum wird die Sammlungen des Archivs erweitern, während Fitzsimons diese Materialien verwenden wird, um eine Geschichte der Portugiesen im Großraum Lowell zu schreiben.

Dr. Frank Sousa, der Direktor des Saab Centers, betont, wie wichtig es ist, die portugiesisch-amerikanische Erfahrung aufzuzeichnen, insbesondere da es keine anhaltende Einwanderung mehr gibt. Viele Dokumente, etwa von Kirchen und Vereinen, drohen zu verschwinden, da diese Institutionen allmählich verschwinden. Das Archiv hat Sammlungen verschiedener Generationen portugiesisch-amerikanischer Bürger erhalten und stellt so sicher, dass ihre Geschichte und Kultur erhalten bleibt und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird.

Dr. Sousa hofft, dass die Bemühungen des Saab Centers und von PADA eine stärkere Beteiligung Portugals an Veröffentlichungen, Dokumentationen und anderen kulturellen Produktionen im Zusammenhang mit der amerikanischen Erfahrung fördern werden. Er betont auch die Notwendigkeit, weiterhin Materialien von Familien wie Fotos, Pässe und Briefe zu sammeln, um die portugiesische Erfahrung in der Region und in ganz Amerika für zukünftige Generationen aufzuzeichnen und besser zu verstehen.

Um auf die Sammlungen des Portugiesisch-Amerikanischen Digitalarchivs zuzugreifen, besuchen Sie die Website von UMass Lowell.

– Definitionen:

– Saab Center for Portugal Studies: Ein Forschungszentrum an der UMass Lowell, das sich dem Studium der portugiesischen Kultur und Geschichte widmet.

– Portugiesisch-amerikanisches digitales Archiv (PADA): Ein Archiv im Center for Lowell History der UMass Lowell, das die portugiesisch-amerikanische Erfahrung durch Sammlungen von Fotos, Dokumenten, Filmen und Audioaufnahmen dokumentiert.

– William M. Wood Foundation: Eine in Boston ansässige Stiftung, die einen Zuschuss zur Unterstützung der Expansion von PADA bereitgestellt hat.

– UMass Lowell: Die University of Massachusetts Lowell, eine öffentliche Forschungsuniversität mit Sitz in Lowell, Massachusetts.