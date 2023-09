Apple führt im iPhone 15 einen erweiterten Porträtmodus und Nachtmodus ein

By

Zusammenfassung: Apple hat die neuesten Funktionsupdates für seine Kamera-App im iPhone 15 vorgestellt. Der verbesserte Porträtmodus beinhaltet jetzt maschinelle Lerntechnologie, um Personen und Haustiere automatisch zu erkennen und Benutzern atemberaubende porträtähnliche Fotos zu liefern. Darüber hinaus hat Apple Verbesserungen am Nachtmodus vorgenommen, um die Möglichkeiten zum Fotografieren bei schlechten Lichtverhältnissen zu verbessern. Das iPhone 15 verfügt außerdem über verbesserte Kameraspezifikationen mit einem Objektiv mit f/1.6-Blende, einer 2x-Tele-Option und einer 24-Megapixel-Funktion.

Apple hat seinen berühmten Porträtmodus im iPhone 15 durch die Integration maschineller Lerntechnologie auf die nächste Stufe gehoben. Diese neue Funktion nutzt fortschrittliche Algorithmen, um die Zusammensetzung des Fotos zu analysieren und automatisch in den Porträtmodus zu wechseln, wenn eine Person oder ein Haustier erkannt wird. Ziel dieser Innovation ist es, Benutzern professionell aussehende Porträts zu bieten, ohne dass manuelle Anpassungen erforderlich sind.

Darüber hinaus haben Benutzer nach der Aufnahme eines Fotos im Porträtmodus nun die Möglichkeit, den Fokus zwischen verschiedenen Personen oder Haustieren umzuschalten, um sicherzustellen, dass das gewünschte Motiv perfekt hervorgehoben wird. Obwohl die Option, den Porträtmodus auszuschalten und zum Originalfoto zurückzukehren, seit seiner Einführung verfügbar ist, verleiht dieses neue Update der Funktion mehr Vielseitigkeit und kreative Kontrolle.

Apple hat auch den Nachtmodus verbessert, sodass Benutzer auch in schwierigen Umgebungen mit wenig Licht atemberaubende Fotos aufnehmen können. Konkrete Details zu den Verbesserungen wurden zwar nicht bekannt gegeben, doch das Engagement von Apple, diese Funktion kontinuierlich zu verbessern, deutet darauf hin, dass Benutzer bei schwach beleuchteten Szenarien eine bessere Bildqualität und weniger Rauschen erwarten können.

Was die Kameraspezifikationen betrifft, verfügt das iPhone 15 über ein Objektiv mit f/1.6-Blende, das mehr Licht in den Kamerasensor eindringen lässt, was zu schärferen und lebendigeren Bildern führt. Darüber hinaus bietet die 2-fach-Teleoption Benutzern eine verbesserte Zoomfunktion, sodass sie Motive aus der Ferne aufnehmen können, ohne die Bildqualität zu beeinträchtigen. Mit einer 24-Megapixel-Funktion können Benutzer Fotos mit höherer Auflösung, mehr Details und Klarheit erwarten.

Insgesamt zeigen Apples Aktualisierungen des Porträtmodus und des Nachtmodus sowie die verbesserten Kameraspezifikationen im iPhone 15 das Engagement des Unternehmens, seinen Benutzern außergewöhnliche Fotofunktionen zu bieten. Diese Fortschritte stellen sicher, dass Benutzer bei allen Lichtverhältnissen atemberaubende Porträts und hochwertige Fotos aufnehmen können.

