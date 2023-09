Die Spekulationen beginnen, während die Fans auf Nintendo Direct im September warten

Nintendo-Fans warten sehnsüchtig auf die Ankündigung eines Nintendo Direct-Showcases im September, eine Tradition, die das Unternehmen in den vergangenen Jahren fortgeführt hat. Obwohl Nintendo die Veranstaltung nicht offiziell angekündigt hat, zeichnete sich in den letzten Jahren ein beständiges Muster einer Direct-Präsentation im September ab. Da Leaks und Gerüchte über Demos der angeblichen Switch 2 kursieren, die den Entwicklern auf der Gamescom 2023 gezeigt werden, werden die Spekulationen immer stärker.

Die Monatsmitte vor der Tokyo Game Show, die am 21. September beginnt, war für Nintendo historisch gesehen die beste Zeit für eine Präsentation. Angesichts des vollen Zeitplans an Spielveröffentlichungen für den Rest des Jahres 2023, darunter Titel wie Super Mario RPG, WarioWare: Move It!, Pokémon Scarlet and Violet DLC und Detective Pikachu Returns, fragen sich einige Fans vielleicht, ob es der richtige Zeitpunkt für Nintendo ist, etwas zu enthüllen noch mehr Spiele.

Wenn man jedoch die vergangenen Jahre betrachtet, enthielten die Nintendo Directs im September häufig Ankündigungen kommender Titel. In der Gerüchteküche wimmelt es bereits von möglichen Spielen, die bei der Veranstaltung vorgestellt werden könnten, und es besteht immer die Möglichkeit, dass Drittentwickler ihre Nicht-Nintendo-Titel für die Switch präsentieren.

Während das Jahr 2023 bereits mit aufregenden Veröffentlichungen gefüllt ist, blicken die Fans auch auf das Jahr 2024, wo das neue Spiel von Prinzessin Peach und ein angeblicher Remaster von Luigi's Mansion: Dark Moon enthüllt werden könnten. Es besteht auch Vorfreude auf die Veröffentlichung des Splatoon 3 Side Order DLC.

Ob dieses Jahr im September eine Nintendo Direct stattfinden wird oder nicht, bleibt abzuwarten, aber die Fans bleiben hoffnungsvoll. Eine unter Fans durchgeführte Umfrage zeigt, dass die Mehrheit glaubt, dass es ein Direct geben wird, wobei 66 % ein Showcase voller First-Party-Titel erwarten. 18 % glauben, dass es nach dem jüngsten Wonder Direct möglicherweise zu früh ist, während 7 % glauben, dass Nintendo den Trend in diesem Jahr brechen wird.

Insgesamt warten Nintendo-Fans gespannt auf die Ankündigung eines September Direct und sind gespannt, welche Spiele und Überraschungen sie erwarten.

