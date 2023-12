Forscher stellen Polaritonen als neuen Ansatz zur Wärmeübertragung in nanoskaligen Halbleitern vor

Forscher der Purdue University haben ihre Aufmerksamkeit auf die Suche nach alternativen Methoden zur Wärmeübertragung in heutigen nanoskaligen Halbleitern gerichtet. Die traditionelle Methode beinhaltet die Verwendung von Quantenteilchen, sogenannten Phononen; Auf nanoskaliger Ebene können Phononen jedoch nicht ausreichend Wärme effizient abführen. Auf der Suche nach einer Lösung erforschen die Forscher den Einsatz hybrider Quasiteilchen, sogenannter „Polaritonen“, um einen neuen Weg für die Wärmeübertragung zu eröffnen.

Laut Thomas Beechem, außerordentlicher Professor für Maschinenbau, sind Polaritonen einzigartige Quasiteilchen, die aus der Kombination von Photonen und Phononen entstehen. Während Photonen und Phononen den Energieaustausch auf ihre eigene Weise beschreiben, bieten Polaritonen einen besonderen Ansatz für den Energietransport. Ähnlich wie ein Toyota Prius ein Hybridfahrzeug ist, kombinieren Polaritonen die Eigenschaften von Licht und Wärme, um eine neue und spezielle Form des Energieaustauschs zu schaffen.

Die Forschung zu Polaritonen konzentrierte sich hauptsächlich auf deren Verwendung in optischen Anwendungen, ihr Potenzial zur Wärmeübertragung wurde jedoch bisher weitgehend übersehen. Jacob Minyard, ein Ph.D. Student in Beechems Labor erklärt, dass der Einfluss von Polaritonen auf die Wärmeübertragung auf der Nanoebene, insbesondere im Zusammenhang mit Halbleitern, von Bedeutung ist. Die Forscher fanden heraus, dass Polaritonen einen größeren Anteil zur Wärmeleitfähigkeit beitragen können, was neue Möglichkeiten für eine effiziente Wärmeübertragung in Halbleitermaterialien bietet.

Die Ergebnisse des Teams wurden als Featured Article im Journal of Applied Physics gewürdigt. Beechem betont, dass Polaritonen die dominierende Kraft bei der Wärmeübertragung auf Oberflächen werden, die dünner als 10 Nanometer sind, was auf ihre Bedeutung hinweist, da Halbleiter weiter schrumpfen. Dieser Durchbruch eröffnet neue Möglichkeiten für die Gestaltung des Verkehrsflusses der Wärmeübertragung und optimiert die Nutzung von Phononen und Polaritonen.

In Zukunft wollen Beechem und Minyard zeigen, wie Chiphersteller polaritonbasierte nanoskalige Wärmeübertragungsprinzipien in das physikalische Design ihrer Chips integrieren können. Durch die Berücksichtigung von Faktoren wie Materialien, Schichtdicke und Form glauben die Forscher, dass Polaritonen die Effizienz der Wärmeübertragung in der Halbleitertechnologie revolutionieren können.

Während die aktuelle Arbeit noch theoretisch ist, erwarten die Forscher zukünftige physikalische Experimente, um ihre Ergebnisse zu validieren. Beechem bringt seine Begeisterung über die lebendige Wärmeübertragungsgemeinschaft an der Purdue University zum Ausdruck, die ein ideales Umfeld für gemeinsame Forschung und Zugang zu modernsten Messwerkzeugen bietet. Diese Erforschung von Polaritonen stellt einen bedeutenden Schritt zur Revolutionierung der Wärmeübertragung in nanoskaligen Halbleitern dar und bietet vielversprechende Lösungen für die Weiterentwicklung der Halbleitertechnologie.

