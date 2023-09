Veröffentlichungszeiten für den DLC „The Teal Mask“ in Pokémon Scarlet und Violet

Trainer auf der ganzen Welt warten sehnsüchtig auf die Veröffentlichung des ersten Pokemon Scarlet and Violet DLC, The Teal Mask. Da die Veröffentlichung am Mittwoch, dem 13. September, geplant ist, sind die Spieler gespannt auf die genauen Veröffentlichungszeiten in ihrer Region.

Bestätigten Informationen zufolge wird der DLC „The Teal Mask“ zu folgenden Zeitpunkten veröffentlicht:

– 6 Uhr pazifischer Zeit (12. September)

– 8:12 Uhr Central Time (XNUMX. September)

– 9 Uhr Eastern Time (12. September)

– 2 Uhr morgens britischer Zeit (13. September)

– 3 Uhr morgens mitteleuropäischer Zeit (13. September)

– 5:30 Uhr indischer Zeit (13. September)

– 9 Uhr japanischer Zeit (13. September)

Diese Zeiten können sich ändern, aber das Spiel wird voraussichtlich zum angegebenen Zeitpunkt erscheinen. Spieler sollten über Ankündigungen bezüglich Änderungen der Veröffentlichungszeit auf dem Laufenden bleiben.

Die Blaugrüne Maske ist Teil des DLC „The Hidden Treasure of Area Zero“ für Pokémon Scarlet und Violet. Der DLC nimmt Spieler mit auf einen Schulausflug nach Kitakami, einem lebhaften Dorf voller festlicher Aktivitäten und Straßenverkäufer. Die Pokemon Company hat bereits neue Taschenmonster, Legendäre und Charaktere angekündigt, die in The Teal Mask eingeführt werden.

Leaks haben außerdem zusätzliche Informationen über neue Fähigkeiten, Pokedex-Einträge und Taschenmonster wie Blutmond-Ursaluna enthüllt. Der zweite Teil des DLC „The Hidden Area of ​​Treasure Zero“ mit dem Titel „The Indigo Disk“ ist für die Veröffentlichung im vierten Quartal/Winter 4 geplant.

Spieler, die den DLC „The Teal Mask“ erleben möchten, müssen entweder Pokemon Scarlet oder Pokemon Violet besitzen. Wer beide Spiele besitzt, muss separate Exemplare von The Teal Mask erwerben.

Trotz anfänglicher technischer Probleme, die das Eintauchen und das Spielerlebnis der Spieler beeinträchtigten, hatte Pokemon Scarlet and Violet einen äußerst erfolgreichen Start und wurde mit 10 Millionen verkauften Exemplaren in den ersten drei Tagen die größte Nintendo-Veröffentlichung aller Zeiten.

Quellen:

– [Quelle 1]

– [Quelle 2]