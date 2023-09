Google stellt Pixel Watch 2 mit neuem Design und neuen Funktionen vor

Google hat ein Teaser-Video zur kommenden Pixel Watch 2 veröffentlicht, das einige bemerkenswerte Unterschiede in Design und Funktionen enthüllt. Die Smartwatch behält ein ähnliches Gesamtdesign wie ihr Vorgänger bei, jedoch mit einigen wichtigen Aktualisierungen.

Die auffälligste Änderung ist das Sensorarray, das im Vergleich zu den rechteckigen optischen Sensoren der ursprünglichen Pixel Watch jetzt ein kreisförmiges Design mit kleineren LEDs aufweist. Gerüchten zufolge wird die Pixel Watch 2 über den kontinuierlichen elektrodermalen Aktivitätssensor der Sense 2 verfügen, was die Neugestaltung erklären könnte.

Ein weiteres wichtiges Update ist die Hinzufügung der IP68-Einstufung, die im Vergleich zur 50-m-Wasserdichtigkeit der ursprünglichen Pixel Watch einen verbesserten Schutz vor Staub und Wasser anzeigt. Die neue Bewertung legt nahe, dass die Pixel Watch 2 schwimmfest ist und dem Eintauchen in Wasser bis zu einem gewissen Grad standhält.

Darüber hinaus scheint die Krone der Pixel Watch 2 bündiger mit dem Bildschirm zu abschließen, wodurch der kleine Ausschnitt der Originaluhr entfällt. Es wird spekuliert, dass größere Upgrades für die Pixel Watch 2 von Software und internen Komponenten wie der Qualcomm Snapdragon W5 Plus-Plattform stammen könnten.

Google hat angekündigt, dass die Vorbestellungen für die Pixel Watch 2 am 4. Oktober beginnen werden, zeitgleich mit dem Pixel-Event des Unternehmens. Angesichts dieser aufregenden Designänderungen und erwarteten Funktionen warten Technikbegeisterte und Benutzer tragbarer Geräte sehnsüchtig auf die Einführung der Pixel Watch 2.

Quelle: Victoria Song, leitende Reporterin bei The Verge

Definitionen:

1. Schutzart IP68: Die Schutzart IP68 gibt an, dass ein Gerät äußerst resistent gegen Staub und Wasser ist, sodass es eine bestimmte Zeit lang unbeschadet in Wasser getaucht werden kann.

2. Sensorarray: Ein Sensorarray ist eine Anordnung von Sensoren, die zusammenarbeiten, um Daten zu sammeln und zu verarbeiten und so verschiedene Merkmale und Funktionen in einem Gerät zu ermöglichen.

3. Sensor für elektrodermale Aktivität (EDA): Ein elektrodermaler Aktivitätssensor misst die elektrische Leitfähigkeit der Haut, was Einblicke in physiologische und emotionale Zustände liefern kann.

Hinweis: Dieser Artikel basiert auf Informationen aus einem Quellartikel, enthält jedoch keine URLs oder Bilder aus dem Originalartikel.