Google bestätigt den Start der Pixel Watch 2 in Indien am 5. Oktober

Google India hat angekündigt, dass die mit Spannung erwartete Pixel Watch 2 am 5. Oktober in Indien auf den Markt kommen wird, einen Tag nach ihrer weltweiten Markteinführung am 4. Oktober. Die Smartwatch wird exklusiv auf Flipkart, der beliebten E-Commerce-Plattform, zum Kauf angeboten.

Die Pixel Watch 2 wird zusammen mit der Pixel 8-Serie und den neuen Pixel Buds auf dem Made by Google-Event vorgestellt. Während die Preise und Spezifikationen der Pixel Watch 2 von Google nicht bekannt gegeben wurden, zeigt ein auf X geposteter Video-Teaser ihr Design mit einem porzellanfarbenen Band. Die kommende Smartwatch ähnelt ihrem Vorgänger, der Pixel Watch, die nicht in Indien veröffentlicht wurde.

Berichten zufolge wird die Pixel Watch 2 möglicherweise von einem Chipsatz der Qualcomm Snapdragon W5-Serie angetrieben, der bei aktivierter Always-on-Display-Funktion (AOD) eine Akkulaufzeit von über 24 Stunden bietet. Es wird erwartet, dass sie unter Wear OS 4 läuft. Darüber hinaus könnte die Smartwatch über vier neue Pakete von Zifferblättern – Accessible, Arc, Bold Digital und Analog Bold – und ein Aluminiumgehäuse verfügen.

Aus der Auflistung in der Google Play Console geht hervor, dass die Pixel Watch 2 möglicherweise mit einem Qualcomm SW5100 SoC ausgestattet ist, bei dem es sich Gerüchten zufolge um den Snapdragon W5-Chipsatz handelt. Während Google sich hinsichtlich der technischen Daten des Geräts noch bedeckt hält, deutet die Betonung der künstlichen Intelligenz bei der jüngsten Google I/O 2023-Veranstaltung auf die Integration der Technologie der künstlichen Intelligenz in seine kommenden Produkte hin.

Die Spannung steigt, je näher die Einführungsveranstaltung rückt, und Verbraucher in Indien können sich nun auf die Verfügbarkeit der Pixel Watch 2 auf Flipkart ab dem 5. Oktober freuen.

