Neue Bloom Gold-Diffusionsfilter für Kameraleute

By

Die Zusammenarbeit zwischen dem preisgekrönten Kameramann Philip Bloom und Formatt-Hitech hat zur Entwicklung der Bloom Gold-Diffusionsfilterserie geführt. Diese einschraubbaren Diffusionsfilter wurden entwickelt, um den digitalen Rand in Bildern moderner Kameras und Objektive zu beseitigen und gleichzeitig einen subtilen Wärmeeffekt zu erzielen.

Bloom erkannte den Bedarf an einer Lösung, die den Charakter und die Tiefe der von hochwertigen Kameras und Objektiven erzeugten Bilder verbessern kann. Da er mit den vorhandenen Möglichkeiten unzufrieden war, arbeitete er mit Formatt-Hitech zusammen, um eigene Diffusionsfilter zu entwickeln. Diese aus optischem Schott B270i-Glas gefertigten und in Großbritannien sorgfältig von Hand gefertigten Filter verkörpern höchste Qualitätsstandards.

Die Bloom Gold-Diffusionsfilter sind in den Stärken 1/8, 1/4 und 1/2 sowie in verschiedenen Größen von 49 mm bis 82 mm erhältlich. Mit einem Antireflex-Filterring können diese Filter problemlos sowohl mit Standbildern als auch mit kleineren Kinoobjektiven verwendet werden. Durch die Wahl zwischen verschiedenen Stärken können Benutzer ihren gewünschten Effekt anhand von Faktoren wie Objektiv, Beleuchtung und Brennweite feinabstimmen.

Die Filter sind mit verschiedenen Ringoberflächen erhältlich, entweder in traditionellem Schwarz oder in opulentem Gold, wobei Glas und Effekt bei beiden Versionen gleich bleiben. Die Preise für die Bloom Gold-Filter liegen zwischen 87.50 US-Dollar für die 49-mm-Filter und 140 US-Dollar für die 82-mm-Versionen. Sie können direkt auf der Formatt-Hitech-Website in den USA und im Vereinigten Königreich erworben werden.

Kameraleute, die die visuelle Wirkung und den Charakter ihrer Bilder verbessern möchten, können sich jetzt auf die Bloom Gold-Diffusionsfilter als Lösung verlassen. Diese Filter wurden mit viel Liebe zum Detail und unter Verwendung hochwertiger Materialien hergestellt und bieten die Abstimmbarkeit und Vielseitigkeit, die sich Profis auf diesem Gebiet wünschen.

Quellen:

– Erik Naso, Emmy-preisgekrönter DP mit über 20 Jahren Erfahrung in der Branche.

– Formatt-Hitech, Hersteller der Bloom Gold-Diffusionsfilter.