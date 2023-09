Das langjährige Haus von Paul Anka kommt für 10 Millionen Dollar auf den Markt

By

Das luxuriöse Haus im Raum Los Angeles, das dem bekannten kanadischen Schlagersänger Paul Anka gehört, steht jetzt zu einem Preis von 10 Millionen US-Dollar zum Verkauf. Diese 7,791 Quadratmeter große Residenz befindet sich auf dem Sherwood Country Club-Anwesen in Thousand Oaks, Kalifornien, auf einem fast 6 Hektar großen, umzäunten Grundstück und bietet einen atemberaubenden Blick auf das Clubhaus und die umliegenden Berge.

Das von Mary Ann Scott von Beverly & Company und dem Team Nicki LaPorta und Karen Crystal von Compass gelistete Anwesen verkörpert den Sherwood-Lebensstil mit seiner Mischung aus Opulenz und der natürlichen Schönheit des nahegelegenen Sees und der Santa Monica Mountains.

Paul Anka, bekannt für seine Hits wie „Put Your Head on My Shoulder“, „Diana“ und das ikonische „My Way“ (berühmt durch Frank Sinatra), kaufte dieses französisch inspirierte Anwesen im Jahr 2007 für knapp 4 Millionen US-Dollar. Mit seinem halboffenen Grundriss, Steinböden, hohen Decken und auffälligen Leuchten strahlt das Haus Eleganz und Stil aus.

Die Residenz verfügt über eine Speisekammer des Küchenchefs mit einer geräumigen Insel und einer Frühstücksecke mit Fenster. Es verfügt außerdem über mehrere Empfangsräume, von denen zwei Ankas Sammlung goldener Schallplatten beherbergen. Französische Türen im gesamten Haus bieten Zugang zum Hinterhof, wo ein Infinity-Pool, mehrere Loungebereiche und eine Feuerstelle eine Oase im Freien schaffen.

Das Anwesen bietet vier Schlafzimmer mit eigenem Bad sowie zwei zusätzliche Badezimmer. Die Hauptsuite besteht aus einem Bürobereich, einem Ankleidezimmer und einem Badezimmer mit Badewanne. Darüber hinaus verfügt das Haus über ein Aufnahmestudio, einen Weinkeller, mehrere Büroräume und ein Billardzimmer.

Für Fitnessbegeisterte gibt es ein klimatisiertes Fitnessstudio in einer freistehenden Glaskonstruktion sowie ein Badezimmer und eine Außendusche. Mit seinen zahlreichen Annehmlichkeiten und der atemberaubenden Umgebung präsentiert dieses Haus einen luxuriösen und idyllischen Lebensstil.

Quellen:

– Auflistung: Mary Ann Scott von Beverly & Company und Team Nicki LaPorta und Karen Crystal von Compass

– Paul Anka: PropertyShark