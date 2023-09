Patreon führt eine neue Chat-Funktion für YouTuber ein, um mit Fans in Kontakt zu treten

By

Die beliebte Fan-Mitgliedschaftsplattform Patreon führt eine Chat-Funktion ein, die es YouTubern ermöglicht, über Gruppennachrichten direkt mit ihrer Fangemeinde zu kommunizieren. Während Patreon bereits über eine Integration mit Discord verfügt, bietet diese neue Funktion YouTubern eine In-App-Lösung, um mit Fans in Kontakt zu treten, die Discord möglicherweise nicht kennen.

Jack Conte, CEO von Patreon, betont, dass die neue Chat-Funktion nicht darauf abzielt, Discord zu ersetzen, sondern den Erstellern vielmehr eine zusätzliche Möglichkeit bietet, ihre Fan-Mitgliedschaften zu monetarisieren. Durch die Bereitstellung einer „In-the-Box-Lösung“ können YouTuber eine direktere Beziehung zu den Fans aufbauen, ohne dass diese eine andere App herunterladen oder eine andere Plattform besuchen müssen.

Beim Start können Ersteller bis zu vier verschiedene Chats erstellen, von denen jeder auf bestimmte Patron-Stufen beschränkt werden kann. Beispielsweise könnte ein Koch-Vlogger einen Chat haben, in dem Fans Rezepte austauschen können, einen anderen, um Bilder von Speisen zu posten, und einen dritten, um neue Uploads zu besprechen. Dieser vereinfachte Ansatz zielt darauf ab, zu verhindern, dass Fans überwältigt werden, die möglicherweise neu bei Discord sind, wo Communities oft über zahlreiche Kanäle verfügen.

Die Chat-Funktion von Patreon bietet auch Anpassungsoptionen für Fans. Sie können ihre eigenen Profile erstellen, in denen sie ihre Dauer als Gönner, ihr Engagement in anderen Communities sowie ein Foto, einen Namen und eine Biografie angeben. Zunächst wird die Moderation vom Ersteller übernommen, in Zukunft können jedoch Moderatoren ernannt werden, die bei der Verwaltung der Chats behilflich sind.

Patreon engagiert sich weiterhin für die Unterstützung der Integration mit Discord und ist davon überzeugt, dass beide Plattformen harmonisch existieren können. Mit dem Angebot der Chat-Funktion möchte Patreon seine Position als führende Plattform für kostenpflichtige Fan-Mitgliedschaften weiter festigen.

Quellen:

– TechCrunch – https://techcrunch.com/2022/01/26/patreon-is-testing-group-chat-with-creators/