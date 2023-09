Panasonic stellt Lumix G9 II vor: Ein Game-Changer für Micro-Four-Thirds-Kameras

Panasonic hat kürzlich die Veröffentlichung der Lumix G9 II angekündigt, einer Micro-Four-Thirds-Kamera, die einen Hybrid-Phasendetektions-Autofokus einführt und damit ein bedeutendes Upgrade gegenüber ihrem Vorgänger, der G9, darstellt. Mit einem neuen 25.2-Megapixel-Sensor (MP) und beeindruckenden Funktionen wie 60-fps-Burst-Geschwindigkeiten, 5.7K- und 4K-60p-ProRes-Video, USB-C-SSD-Aufzeichnung und 8 Stufen optischer Bildstabilisierung ist die Lumix G9 II auf dem besten Weg, es zu werden Die Top-Micro-Four-Thirds-Kamera von Panasonic für ein breites Benutzerspektrum, darunter Naturfotografen und Content-Ersteller.

Das herausragende Merkmal der Lumix G9 II ist ihr dualer nativer ISO-Sensor mit 25.2 Megapixeln. Durch die Integration des Hybrid-Phasenerkennungs-Autofokus mit 779 Punkten und der KI-Motivverfolgung von Panasonic bietet diese Kamera schnellere und genauere Verfolgungsfähigkeiten, insbesondere bei schwierigen Lichtverhältnissen. Es kann nicht nur Gesichter und Augen, sondern auch menschliche Körper, Tieraugen, Autos und Motorräder erkennen und verfolgen.

Die Lumix G9 II verspricht Blackout-freie Serienbildgeschwindigkeiten von 60 Bildern pro Sekunde mit kontinuierlichem Autofokus und elektronischem Verschluss bzw. 10 Bildern pro Sekunde im mechanischen Modus. Darüber hinaus ermöglicht der Puffer die Aufnahme von etwa 160 RAW+JPG-Bildern, ohne dass die Aufnahmegeschwindigkeit beeinträchtigt wird. Für Fotografen, die entscheidende Momente festhalten müssen, bietet die Kamera eine Pre-Burst-Aufnahmefunktion mit variablen Einstellungen, die dafür sorgt, dass kein Moment verpasst wird.

Aufbauend auf dem Erfolg der GH6 hat Panasonic die „Dynamic Range Boost“-Funktion in die G9 II integriert. Dieser HDR-Fotomodus kombiniert Bilder mit niedrigem und hohem ISO-Wert, was zu einem zusammengesetzten Foto mit geringem Rauschen und hoher Sättigung führt. Die Kamera verfügt außerdem über den tragbaren hochauflösenden Modus von Panasonic, der mehrere Bilder kombiniert, um ein 100-MP-JPEG-Foto mit außergewöhnlichen Details zu erstellen.

Mit fortschrittlicher optischer 8-Stufen-Bildstabilisierung (OIS) und Unterstützung für Aufnahmen unter verschiedenen Bedingungen bietet die Lumix G9 II beispiellose Stabilität und Korrektur. Es verfügt über ein wetterfestes Design, einen 8-Richtungs-Joystick und ein voll bewegliches LCD-Display, wodurch es für Vlogger und Selbstfotografen geeignet ist. Darüber hinaus bietet die Kamera Mikrofon-/Kopfhöreranschlüsse, einen HDMI-Anschluss in voller Größe und optionale Kameragriffkompatibilität.

Panasonic hat die Videofunktionen der Lumix G9 II nicht außer Acht gelassen. Durch die Integration des Hybrid-Phasendetektions-Autofokus wird die Videoleistung erheblich verbessert. Die Kamera kann 4:2:0 10-Bit 17:9 5.7K-Videos mit bis zu 60 fps und 10-Bit 4K-Videos mit bis zu 120p aufnehmen. Es unterstützt verschiedene Videoformate, darunter MP4 und Apple ProRes, und ermöglicht V-Log-/V-Gamut-Aufnahmen mit mehr als 13 Blendenstufen Dynamikumfang.

Die Lumix G9 II wird Anfang November in den USA zum Preis von 1,900 US-Dollar erhältlich sein und ist damit Panasonics leistungsstärkste spiegellose Micro-Four-Thirds-Kamera für Fotografie und Videografie. Neben der Kamera hat Panasonic das Leica DG 100-400 mm f/4-6.3 II Power OIS-Objektiv, ideal für Tier- und Makrofotografie, und das Leica DG 35-100 mm f/2.8 Objektiv angekündigt. Diese Ergänzungen verbessern die Fähigkeiten der Lumix G9 II weiter.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Lumix G9 II bahnbrechende Funktionen auf dem Micro-Four-Thirds-Kameramarkt einführt. Von ihrem dualen nativen ISO-Sensor und den fortschrittlichen Autofokus-Funktionen bis hin zu ihrer außergewöhnlichen Bildstabilisierung und robusten Videoleistung repräsentiert diese Kamera das Engagement von Panasonic, die Bedürfnisse professioneller Fotografen und Videofilmer zu erfüllen.

Definitionen:

1. Micro Four Thirds: Ein spiegelloses Kamerasystem mit einer Sensorgröße von ca. 18 x 13.5 mm, entwickelt von Olympus und Panasonic.

2. Autofokus: Eine Kamerafunktion, die den Fokus des Objektivs automatisch anpasst, um scharfe und klare Bilder zu gewährleisten.

3. Phasenerkennungs-Autofokus (PDAF): Eine Art Autofokus, der Phasenerkennungssensoren verwendet, um schnell die richtige Fokusposition zu bestimmen.

4. 25.2-Megapixel-Sensor/dualer nativer ISO-Sensor: Der Bildsensor in der Kamera erfasst eine Auflösung von 25.2 Megapixeln und verfügt über duale native ISO-Funktionen, was eine verbesserte Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen ohne nennenswertes Rauschen ermöglicht.

5. Burst-Geschwindigkeiten: Die schnelle Serienaufnahmefähigkeit einer Kamera, gemessen in Bildern pro Sekunde.

6. ProRes: Ein von Apple entwickelter Videocodec, der eine hochwertige Videokomprimierung bietet.

7. Optische Bildstabilisierung (OIS): Eine Funktion, die Kameraverwacklungen ausgleicht und so schärfere Bilder liefert.

8. 8-Richtungs-Joystick: Ein Steuereingang an der Kamera, der eine einfache Navigation und Auswahl von Einstellungen ermöglicht.

9. V-Log/V-Gamut: Ein logarithmisches Aufnahmeprofil und Farbspektrum, das einen größeren Dynamikbereich und Farbraum für Videoaufnahmen bietet.

10. LUTs: Nachschlagetabellen, die die Farbkorrektur und das Erscheinungsbild von Videomaterial anpassen.

11. HDMI: High-Definition Multimedia Interface, eine digitale Audio-/Videoschnittstelle zum Anschluss von Geräten wie Kameras an externe Displays oder Rekorder.

12. Lüfter und spezielles Kühldesign: Ein Kühlsystem, normalerweise in Form eines Lüfters, das in Kameras implementiert ist, um eine Überhitzung bei längeren Videoaufnahmen zu verhindern.

13. SSD: Solid-State-Drive, ein Speichergerät, das Flash-Speicher zum Speichern von Daten verwendet.

