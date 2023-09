Panasonic kündigt Lumix G9 II mit verbessertem Autofokus und erweiterten Funktionen an

Heute hat Panasonic die mit Spannung erwartete Lumix G9 II vorgestellt, einen Nachfolger seiner Flaggschiffkamera G9 Micro Four Thirds (MFT). Die G9 II wurde für Hybrid-Entwickler entwickelt, die sowohl Standbilder als auch Videos priorisieren. Das herausragende Merkmal dieser Kamera ist ihr verbessertes Autofokussystem, das erstmals in der Panasonic Lumix S5 II eingeführt wurde.

Das neue Autofokussystem bietet einen schnelleren und genaueren Fokus mit einem verbesserten 779-Phasenerkennungssystem. Es enthält außerdem fortschrittliche Algorithmen zur Motiverkennung und -verfolgung, die eine effektive Verfolgung von Menschen, Tieren (einschließlich Augen), Autos und Motorrädern ermöglichen. Auch wenn das Spektrum der anerkannten Motive möglicherweise nicht so umfangreich ist wie bei anderen Marken, deckt es die Schlüsselbereiche ab, auf die sich die meisten Fotografen konzentrieren.

Im Inneren des G9 II befindet sich ein neu entwickelter 25.2-MP-Live-MOS-MFT-Sensor gepaart mit einer brandneuen Verarbeitungs-Engine. Die Kamera nutzt einen hochauflösenden Pixel-Shift-Modus, der handgeführte Aufnahmen zur Erstellung von 100-MP-Bildern ermöglicht. Die ISO-Bewertung reicht von 100 bis 25,600.

Die Serienbildgeschwindigkeit der G9 II beträgt beeindruckende 60 Bilder pro Sekunde mit kontinuierlichem Autofokus, die mit dem elektronischen Verschluss auf 75 Bilder pro Sekunde ohne Autofokus erhöht werden kann. Mit dem mechanischen Verschluss bietet die Kamera eine etwas langsamere Serienbildgeschwindigkeit von 14 Bildern pro Sekunde (AF-S) oder 10 Bildern pro Sekunde (AF-C). Darüber hinaus gibt es einen Pre-Burst-Modus, der so eingestellt werden kann, dass das Geschehen 1.5, 1 oder 0.5 Sekunden vor dem vollständigen Drücken des Auslösers erfasst wird, um sicherzustellen, dass keine entscheidenden Momente verpasst werden.

Die Lumix G9 II ist mit einer Vielzahl von Micro-Four-Thirds-Objektiven von Panasonic, Olympus, Leica und anderen Marken kompatibel und bietet Fotografen ein umfangreiches Arsenal für jede Aufnahmesituation. Panasonic hat außerdem sein Bildstabilisierungssystem mit bis zu 8 Stufen der In-Body-Stabilisierung (BIS) und fortschrittlichem Active IS für zusätzliche Stabilisierung während der Bewegung verbessert.

Was die Videofunktionen angeht, bietet das G9 II maximale Videoauflösungen von 5.7K 60p, 4K 120p oder FullHD 240p. Es kann mit dem gesamten Sensor in 4:2:0 10 Bit aufzeichnen und bietet bei Aufnahmen in V-Log einen Dynamikumfang von bis zu 13 Blendenstufen. Die Kamera unterstützt die Aufnahme in Apple ProRes und ermöglicht Benutzern die Erstellung und Installation eigener Echtzeit-LUTs oder die Auswahl aus 19 vorgefertigten LUTs.

Das Gehäusedesign der G9 II wurde im Vergleich zum Vorgänger verfeinert und verfügt über eine flachere Oberseite, die an die Lumix S5 II erinnert. Der obere Bildschirm wurde durch ein separates Funktionsrad ersetzt und das Gesamtlayout bleibt den bisherigen Panasonic-Fotografen vertraut. Die Kamera verfügt über einen beweglichen 3-Zoll-Bildschirm mit 1,080 Bildpunkten und einen elektronischen Sucher mit 3,680 Bildpunkten.

Die Lumix G9 II wird Ende November zu einem Startpreis von 1,899 $ / 1,699 £ nur für das Gehäuse erhältlich sein. In Großbritannien wird es in zwei Kits verkauft: eines mit dem Panasonic 12-60 mm f/3.5-5.6 ASPH Power OIS-Objektiv für 1,899 £ und ein weiteres mit dem Leica DG Vario-Elmarit 12-60 mm f/2.8-4.0 ASPH Objektiv für 2,249 £.

Insgesamt ist die Panasonic Lumix G9 II eine beeindruckende Kamera mit fortschrittlichem Autofokus, Bildstabilisierung und Videofunktionen. Es bietet ein vielseitiges Aufnahmeerlebnis für Hybridkünstler, die hochwertige Standbilder und Videos benötigen.

