Panasonic G9 II: Ein revolutionäres Upgrade für Fotografen im Jahr 2023

Die Panasonic G9 II ist der mit Spannung erwartete Nachfolger der ursprünglichen G9-Kamera und enttäuscht nicht. Obwohl es anders aussieht als sein Vorgänger, erweist sich das G9 II in Bezug auf seine Funktionen und Fähigkeiten als ebenso revolutionär.

Eine bemerkenswerte Verbesserung ist das Gehäusedesign der Kamera. Das G9 II ähnelt stark dem S5 II, was eine willkommene Abwechslung darstellt. Die Wählscheiben und Tasten sind so positioniert, dass sie leicht zugänglich sind, und die Hinzufügung einer zusätzlichen anpassbaren Taste in der Nähe des Objektivanschlusses erhöht die Vielseitigkeit der Kamera.

Ein Nachteil ist jedoch die Verschlechterung des elektronischen Suchers (EVF) gegenüber der Original-G9. Die G9 II verfügt über einen EVF mit 3.69 Millionen Punkten und reduziertem Vergrößerungsfaktor. Obwohl es immer noch effektiv und für eine moderne Kamera geeignet ist, ist es im Vergleich zu seinem Vorgänger nicht ausreichend.

Unter der Haube weist das G9 II bedeutende Änderungen auf, wobei drei wichtige Verbesserungen hervorzuheben sind. Die Kamera ist jetzt mit dem neuesten Hybrid-Autofokussystem auf Phasenerkennungsbasis von Panasonic ausgestattet, das eine präzise Motiverkennung sowohl bei Tieren als auch bei Menschen ermöglicht. Dieses Autofokussystem ist zuverlässig und schnell und gewährleistet eine genaue Fokussierung in verschiedenen Aufnahmesituationen.

Darüber hinaus wurde die körpereigene Bildstabilisierung (IBIS) verbessert und bietet bis zu acht Stabilisierungsstopps. Mit dieser Funktion können Fotografen schärfere Bilder aufnehmen, insbesondere bei schlechten Lichtverhältnissen oder bei Verwendung von Teleobjektiven. Die Stabilität der G9 II ist mit anderen führenden Kameras ihrer Klasse vergleichbar.

Darüber hinaus ist die Kamera mit einem 25-Megapixel-Sensor ausgestattet, ähnlich dem der GH6. Obwohl der GH6-Sensor bei niedrigeren ISO-Werten einige Probleme mit Rauschen und Detailverlust hat, zeigt die G9 II vielversprechende Verbesserungen der Bildqualität, insbesondere bei ISO-Werten von Basis bis 800.

Obwohl die G9 II speziell für Fotografen entwickelt wurde, bietet sie dennoch eine beeindruckende Auswahl an Videoaufnahmemodi. Auch wenn CF Express als Medienoption fehlt, ist die auf den beiden SD-Kartensteckplätzen aufgezeichnete H.265-Komprimierung für die Bedürfnisse der meisten Benutzer mehr als ausreichend.

Insgesamt ist die Panasonic G9 II eine bahnbrechende Kamera, die auf die Bedürfnisse von Fotografen eingeht. Mit ihrem verbesserten Autofokus, der verbesserten Stabilisierung und dem fortschrittlichen Sensor setzt die G9 II im Jahr 2023 einen neuen Standard für Micro-Four-Thirds-Kameras.

