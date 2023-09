Panagora Asset Management reduziert Anteil an Digital Realty Trust

Panagora Asset Management Inc. hat im ersten Quartal 39.3 % seiner Anteile an Digital Realty Trust, Inc. verkauft. Die Vermögensverwaltungsgesellschaft berichtete in ihrer kürzlich bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Form 13F, dass sie nun 9,912 Aktien des Unternehmens im Wert von 974,000 US-Dollar besitzt. Diese Reduzierung der Bestände ist nur eine von mehreren Änderungen, die Hedgefonds an ihren Positionen innerhalb des Real Estate Investment Trust vorgenommen haben. Principal Financial Group Inc., Daiwa Securities Group Inc., Geode Capital Management LLC, FMR LLC und Norges Bank haben alle kürzlich Anpassungen ihrer Beteiligungen an Digital Realty Trust vorgenommen.

Digital Realty Trust, Inc. hatte eine positive Woche: Die Aktie stieg um 1.4 % und eröffnete am Freitag bei 131.80 $. Das Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von 39.90 Milliarden US-Dollar, ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 102.17 und ein Beta von 0.54. Die einfachen gleitenden 50-Tage- und 200-Tage-Durchschnitte der Aktie lagen bei 121.81 USD bzw. 107.33 USD. Das 1-Jahres-Tief und -Hoch der Aktie liegen bei 85.76 $ und 133.39 $. Digital Realty Trust hat ein aktuelles Verhältnis und ein schnelles Verhältnis von 0.58 sowie ein Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital von 1.02.

Darüber hinaus kündigte Digital Realty Trust eine vierteljährliche Dividende an, die am Freitag, den 29. September, ausgezahlt werden soll. Die am Freitag, den 15. September, eingetragenen Anleger erhalten eine Dividende von 1.22 US-Dollar pro Aktie. Das Ex-Dividendendatum ist Donnerstag, der 14. September. Die annualisierte Dividende entspricht einer Ausschüttungsquote von 378.30 % bei einer Rendite von 3.70 %.

Auch bei Digital Realty Trust kam es zu Insidertransaktionen. Im Juli verkaufte Insiderin Cindy Fiedelman 2,770 Aktien des Unternehmens im Gesamtwert von 346,250 US-Dollar. Im Juni verkaufte CAO Peter C. Olson 700 Aktien für 73,969 US-Dollar. Insider besitzen 0.39 % der Aktien des Unternehmens.

Verschiedene Aktienanalysten haben kürzlich ihre Bewertungen für Digital Realty Trust abgegeben. BNP Paribas stufte die Aktie auf ein „Outperform“-Rating hoch, während StockNews.com sie mit einem „Sell“-Rating bewertete. Die Royal Bank of Canada erhöhte ihr Kursziel auf 140.00 $ und Citigroup erhöhte ihr Kursziel auf 136.00 $ mit einer „Kauf“-Bewertung.

Digital Realty Trust ist ein globales Unternehmen für Rechenzentrums-, Colocation- und Verbindungslösungen. Seine Plattform, PlatformDIGITAL, zielt darauf ab, Unternehmen und Daten durch die Bereitstellung sicherer Rechenzentrumseinrichtungen und einer Pervasive Datacenter Architecture (PDx)-Lösungsmethodik zusammenzubringen. Das Unternehmen hat ein Konsensrating von „Halten“ und ein Konsenskursziel von 120.93 US-Dollar.

Quelle: Panagora Asset Management reduziert Anteil an Digital Realty Trust, Digital Realty Trust kündigt Dividende an, Insidertransaktionen bei Digital Realty Trust, Änderungen der Analystenbewertungen, Aktienanalyse von Digital Realty Trust und Unternehmensprofil von Digital Realty Trust (MarketBeat)