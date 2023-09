Befürchtungen, dass KI-Software zur Erstellung von Material über sexuellen Missbrauch von Kindern verwendet werden könnte

By

Eine Sicherheitsaufsichtsbehörde, die Internet Watch Foundation, hat gewarnt, dass Pädophile frei verfügbare Software mit künstlicher Intelligenz (KI) nutzen, um Material über sexuellen Kindesmissbrauch (Child Sexual Abuse Material, CSAM) zu erstellen. Berichten zufolge nutzen Täter Open-Source-KI-Modelle, um Fotos von prominenten Kindern oder bekannten Opfern zu manipulieren und so neue illegale Inhalte zu produzieren. Diese Diskussionen finden in Online-Foren statt, die von Sexualstraftätern häufig besucht werden, insbesondere im Dark Web. Die Verfügbarkeit von Open-Source-KI-Technologie ermöglicht es Benutzern, die Software herunterzuladen und zu ändern, was die Bekämpfung des Problems erschwert.

Dan Sexton, technischer Leiter der Internet Watch Foundation, erklärt, dass Straftäter die Open-Source-Software nutzen, um realistische Bilder von sexuellem Kindesmissbrauch zu erstellen. Sie teilen KI-Modelle, Anleitungen und Tipps zur Erstellung dieses illegalen Materials. Die Diskussionen in diesen Foren drehten sich um die Verwendung von Bildern berühmter Kinder, öffentlich zugänglicher Fotos von Kindern oder Bildern bekannter Kindesmissbrauchsopfer, um neue missbräuchliche Inhalte zu erstellen.

Es besteht die Befürchtung, dass der Einsatz von KI-Software die Identifizierung und Unterstützung realer Opfer erschweren wird, da fotorealistische Bilder von CSAM immer schwieriger von tatsächlichem Missbrauchsmaterial zu unterscheiden sind. Darüber hinaus könnte die schiere Menge an KI-generierten Bildern zu einem breiteren Konsum solcher Inhalte führen. Die Internet Watch Foundation hat bereits mehrere Berichte über Webseiten untersucht, die mutmaßlich KI-generiertes CSAM-Material enthielten.

Die britische Regierung ist sich der Schwere dieses Problems bewusst und plant, es mit dem bevorstehenden Online-Sicherheitsgesetz anzugehen. Social-Media-Plattformen müssen verhindern, dass KI-generiertes CSAM auf ihren Plattformen geteilt wird. Unterdessen diskutieren Experten auf dem Gebiet der KI über die Herausforderungen, die Open-Source- und Closed-Source-Systeme mit sich bringen. Closed-Source-Systemen kann es an Transparenz mangeln und sie könnten den Wettbewerb beeinträchtigen, während Open-Source-Systeme nach ihrer Einführung schwer zu kontrollieren sein können.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Einsatz von KI-Software durch Pädophile zur Erstellung von CSAM ein besorgniserregender Trend ist. Es unterstreicht die Notwendigkeit strengerer Vorschriften und Maßnahmen, um die Verbreitung solchen illegalen Materials zu verhindern. Die Einbeziehung von Social-Media-Plattformen und das bevorstehende Gesetz zur Online-Sicherheit sind Schritte in die richtige Richtung, es sind jedoch fortlaufende Anstrengungen erforderlich, um diese Epidemie im Bereich der öffentlichen Gesundheit zu bekämpfen.

