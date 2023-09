Overwatch 2 S6 Mid-Season-Patch: Heldenmeistermodus, Jubiläumsereignis und Änderungen an der Heldenbalance

Der jüngste Mid-Season-Patch für Overwatch 2 hat mehrere aufregende Updates für das Spiel gebracht. Eine der größten Neuerungen ist die Einführung des Heldenmeistermodus. Dieser neue Einzelspieler-Spielmodus ermöglicht es Spielern, ihre Fähigkeiten mit einzelnen Helden auf benutzerdefinierten Strecken zu testen. Sie können um Highscores konkurrieren und einen Spitzenplatz auf der globalen Bestenliste anstreben.

Mit dem Patch wird auch das Overwatch-Jubiläumsereignis für Overwatch 2 eingeführt. Spieler können an einzigartigen Herausforderungen teilnehmen und wiederkehrende Spielmodi wie Battle for Olympus, Catch-A-Mari und Mischief and Magic genießen. Das Event beginnt am 19. September und bietet exklusive Belohnungen, darunter Overwatch-Credits, die im In-Game-Shop für legendäre Skins ausgegeben werden können.

Was die Änderungen der Heldenbalance angeht, bringt der Patch erhebliche Anpassungen für mehrere Helden mit sich. Orisa, die in der S6-Meta dominant war, erhält Abschwächungen für ihre Stärke-Fähigkeit. Die Abklingzeit für „Verstärkung“ erhöht sich und ihre Übergesundheit verringert sich um 25. Andererseits wird Zarya, einer von Orisas Kontern, durch Verbesserungen an ihrer Schutzbarriere gestärkt. Es hat jetzt mehr Gesundheit, eine verringerte Abklingzeit und ist größer.

Zu den weiteren Helden, die in diesem Patch Anpassungen erhalten, gehören Bastion und Baptiste. Der Schaden von Bastions taktischer A-36-Granate wird verringert, während Baptistes Regenerativer Ausbruch sowohl bei der Sofortheilung als auch bei der Heilung im Laufe der Zeit eine Verringerung erfährt.

Auch die Unterstützungshelden insgesamt erhalten einen globalen passiven Nerf, wobei ihre Selbstheilung nun nach 1.5 Sekunden wirksam wird. Darüber hinaus wird Baptistes Heilfähigkeit „Regenerative Burst“ abgeschwächt, um seine Gesamtwirksamkeit zu verringern.

Die vollständigen Patchnotizen für das Mid-Season-Update finden Sie auf der offiziellen Overwatch-Website.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Mid-Season-Patch für Overwatch 2 S6 aufregende neue Funktionen ins Spiel bringt, darunter den Hero Mastery-Modus und das Jubiläums-Event. Es werden auch Änderungen an der Heldenbalance vorgenommen, mit Nerfs für Orisa und Baptiste und Stärkungen für Zarya. Spieler können jetzt in das Spiel eintauchen und diese Updates selbst erleben.

