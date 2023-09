Overwatch 2 führt Hero Mastery ein: einen neuen Einzelspielermodus

By

Im äußerst beliebten Helden-Shooter Overwatch 2 haben Spieler jetzt die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten im brandneuen Einzelspielermodus Hero Mastery zu testen. Dieser aufregende Modus, der am Donnerstag im Rahmen eines kostenlosen Updates gestartet wurde, bietet Spielern einen actiongeladenen Parcours voller Trainingsbots, Hindernisse und Sprungpads. Hero Mastery wurde von Blizzard entwickelt und fordert die Spieler heraus, bis zur Ziellinie zu rennen, während sie gegen Trainingsbots kämpfen und Embleme sammeln – und das alles in der schnellstmöglichen Zeit.

Im Hero Mastery-Modus gibt es zum Start drei Charaktere: Mercy, Reinhardt und Tracer. Diese Helden haben jeweils drei charakterspezifische Kurse mit zunehmendem Schwierigkeitsgrad. Während die Spieler den Modus durchlaufen, werden sie auf verschiedene herausfordernde Trainingsbots stoßen, wie z. B. Panzerbots mit hohen HP und Barrieren, Raketenbots, die Explosionsschaden verursachen, und Scharfschützenbots, die aus großer Entfernung angreifen. In einigen Szenarien ist es sogar erforderlich, dass Spieler befreundete Trainingsbots eskortieren. Zusätzlich zum Besiegen und Ausweichen von Bots müssen die Spieler Embleme sammeln, um ihre Punktzahl zu steigern.

Während zum Start von Hero Mastery nicht die vollständige Liste der 38 spielbaren Charaktere verfügbar ist, können Spieler davon ausgehen, dass Blizzard in zukünftigen Saisons weitere Helden und Kurse einführen wird. Staffel 6, die bis Mitte Oktober läuft, wird für Spieler die erste Gelegenheit sein, neue Ergänzungen des Modus zu erleben.

Um die Spannung noch zu steigern, startet der Hero Mastery-Modus mit einem zeitlich begrenzten Event, das bis zum 25. September läuft. Durch das Abschließen einer Reihe von Herausforderungen erhalten die Spieler Belohnungen wie Waffenanhänger, Souvenirs, Sprays und Titel. Darüber hinaus können Spieler in Bestenlisten gegeneinander antreten, die die 500 besten Spieler in jeder Region verfolgen.

Der Hero Mastery-Modus ist auf allen von Overwatch 2 unterstützten Plattformen verfügbar, einschließlich Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Windows PC, Xbox One und Xbox Series X.

Insgesamt bietet die Einführung des Hero Mastery-Modus in Overwatch 2 den Spielern ein spannendes und herausforderndes Einzelspieler-Erlebnis. Es ermöglicht ihnen, ihre Fähigkeiten zu testen, gegen die Uhr anzutreten und um Highscores zu kämpfen, während sie durch eine Reihe von Hindernissen und beeindruckende Trainingsbots navigieren. Mit dem Versprechen zukünftiger Ergänzungen und eines zeitlich begrenzten Events haben Overwatch 2-Fans noch mehr Gründe, in diesen aufregenden neuen Modus einzutauchen.

Definitionen:

– Heldenmeisterschaft: Ein Einzelspielermodus in Overwatch 2, in dem Spieler ihre Fähigkeiten testen, gegen die Uhr antreten und Embleme sammeln, während sie gegen Trainingsbots kämpfen.

– Trainings-Bots: Von künstlicher Intelligenz gesteuerte Charaktere in Overwatch 2, die zu Übungs- und Trainingszwecken verwendet werden.

– Embleme: Sammelgegenstände im Hero Mastery-Modus, die helfen, die Punktzahl zu steigern.

Quellen: Blizzard.