India Stack expandiert weiter: Über 20 neue Dienste sollen in die digitale öffentliche Infrastruktur integriert werden

Indiens Digital Public Infrastructure (DPI), auch bekannt als India Stack, hat aufgrund seines innovativen Ansatzes zur Bewältigung gesellschaftlicher Herausforderungen weltweite Aufmerksamkeit erlangt. Die DPI hat Probleme im Zusammenhang mit der Identitätsprüfung, der finanziellen Inklusion und der Bereitstellung digitaler Dienste erfolgreich angegangen. Da Indiens digitale Transformation erhebliche Fortschritte macht, arbeitet die Regierung nun daran, über 20 neue Dienste in das DPI zu integrieren.

Rajeev Chandrasekhar, Staatsminister im Ministerium für Elektronik und IT, betonte, dass die Vision des Premierministers darin bestehe, jeden Teil der Regierung zu digitalisieren. Das DPI wird nun ausgeweitet, um das gesamte Spektrum öffentlicher staatlicher Dienstleistungen abzudecken, einschließlich zukünftiger Pläne. Chandrasekhar gab bekannt, dass dem indischen DPI etwa 20 bis 30 neue Anwendungen hinzugefügt werden, die sich mit verschiedenen Aspekten des öffentlichen Dienstleistungspakets befassen.

Der Erfolg von India Stack hat nicht nur das Interesse von Entwicklungsländern, sondern auch von einigen entwickelten Ländern geweckt. Als Beweis dafür hat Indien Absichtserklärungen mit acht Ländern unterzeichnet und ihnen den India Stack und die digitale öffentliche Infrastruktur kostenlos und mit Open-Source-Zugang zur Verfügung gestellt. Zu diesen Nationen gehören Armenien, Sierra Leone, Suriname, Antigua, Barbados, Trinidad und Tobago, Papua-Neuguinea und Mauritius.

Chandrasekhar würdigte das große Interesse am India Stack mit der Möglichkeit, Abkommen mit weiteren 30 Ländern zu unterzeichnen. Er betonte jedoch die Notwendigkeit, einen talentierten Entwicklerpool und ein starkes Ökosystem aufzubauen, um die Einführung des India Stack zu unterstützen. Durch die enge Zusammenarbeit mit den ersten acht Ländern und die Förderung des Entwickler-Ökosystems in Indien möchte die Regierung die Implementierung des Stacks und der damit verbundenen Technologien erleichtern.

Nandan Nilekani, Vorsitzender und Mitbegründer von Infosys und Gründungsvorsitzender von UIDAI (Aadhaar), lobte den Erfolg von India Stack. Auf dem jüngsten B20-Gipfel in Neu-Delhi stellte Nilekani fest, dass die DPI Indien in nur neun Jahren erreicht hat, was mit herkömmlichen Mitteln 47 Jahre gedauert hätte.

Indiens digitale Transformation hat seine Wirtschaft revolutioniert und integratives Wachstum gefördert. Durch den Einsatz von Technologie hat das Land eine digitale öffentliche Infrastruktur aufgebaut, die den Bürgern wesentliche Dienste bietet, die von der Identitätsprüfung und finanziellen Inklusion bis hin zu gezielten Sozialleistungen, Bildung, Gesundheitsversorgung und Regierungsdiensten reichen.

