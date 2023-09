Oscar Health ernennt neue Führungskräfte, um Wachstum und Strategie voranzutreiben

Das in New York ansässige Krankenversicherungsunternehmen Oscar Health hat zwei wichtige Ernennungen von Führungskräften zur Verstärkung seines Führungsteams bekannt gegeben. Kerry Sain wurde zum Executive Vice President von +Oscar ernannt, während Steven Kelmar die Rolle des Executive Vice President und Stabschefs des CEO übernimmt.

Oscar Health hat 2021 +Oscar ins Leben gerufen, eine Plattform, die von Anbietern gesponserten und regionalen Krankenversicherungen die gleichen Dienste und technologischen Möglichkeiten bietet wie größere Krankenversicherungen. In ihrer vorherigen Rolle als Chief Commercial Growth Officer für Aetna leitete Sain das medizinische Geschäft der kommerziellen Märkte. In ihrer neuen Rolle bei +Oscar wird Sain für die Markteinführungsstrategie des Unternehmens verantwortlich sein.

Kelmar, der zuvor Führungspositionen bei Aetna und CVS Health innehatte, bringt einen großen Erfahrungsschatz zu Oscar Health ein. Als Stabschef und Executive Vice President bei Aetna leitete er das Amt des Vorsitzenden und CEO und war gleichzeitig in verschiedenen strategischen und Umsetzungsfunktionen tätig. Bei Oscar Health wird Kelmar eine Schlüsselrolle bei der Steuerung der Unternehmensstrategie und der Managementprozesse des Unternehmens spielen.

Mark Bertolini, CEO von Oscar Health, drückte sein Vertrauen in die Führung von Kelmar aus und erklärte: „Steve bringt eine unglaubliche Erfolgsbilanz bei der Beschleunigung der Wertschöpfung und Leistung von Unternehmen mit.“ Er fügte hinzu, dass Kelmars Erfahrung und die Ausrichtung auf die Mission des Unternehmens entscheidend dazu beitragen werden, das Wachstum voranzutreiben und wichtige strategische Ziele zu erreichen.

Neben Oscar Health haben auch andere Gesundheitsunternehmen namhafte Führungskräfte ernannt. Shannon Werb wurde zum CEO von Array Behavioral Care ernannt, einer virtuellen Psychiatrie- und Therapieplattform. Dr. Sara Gotheridge übernimmt die Rolle des Chief Medical Officer, während Ben Schlang als Chief Financial Officer fungieren wird. Diese Führungskräfte bringen ihre umfassende Erfahrung im Gesundheitswesen bei Array Behavioral Care ein und stellen so die Bereitstellung qualitativ hochwertiger klinischer Dienstleistungen und ein effektives Finanzmanagement sicher.

Unterdessen hat Elucid, ein in Boston ansässiges Medizintechnikunternehmen, das sich auf KI-gestützte Bildanalysesoftware für Herz-Kreislauf-Erkrankungen spezialisiert hat, Windi Hary als Senior Vice President of Regulatory Affairs and Quality Management eingestellt. Harys Fachwissen in den Bereichen behördliche Gestaltung und Einreichung von Vorschriften sowie Qualitätsmanagement in internationalen Gerichtsbarkeiten wird ein wertvoller Beitrag zur Weiterentwicklung von Elucids Mission zur Bekämpfung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen sein.

Diese Ernennungen von Führungskräften spiegeln das Engagement von Gesundheitsorganisationen wider, ihre Führungsteams zu stärken und das Wachstum durch strategische Initiativen voranzutreiben.

Quellen:

– Quelle 1 (Der Name des Quellartikels oder der Quellwebsite)

– Quelle 2 (Der Name des Quellartikels oder der Quellwebsite)