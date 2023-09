Oppo A38: Ein neues Budget-Smartphone mit beeindruckenden Funktionen

By

Das Oppo A38 ist die neueste Ergänzung der Smartphone-Reihe von Oppo und bietet eine erschwingliche Option mit einer Reihe beeindruckender Funktionen. Dieses preisgünstige Smartphone verfügt über ein HD+-Display und wird von einem MediaTek-Chipsatz angetrieben, der eine reibungslose und effiziente Leistung gewährleistet.

Eines der herausragenden Merkmale des Oppo A38 ist sein 6.56-Zoll-HD+-LCD-Bildschirm, der ein beeindruckendes visuelles Erlebnis bietet. Das Display verfügt über eine gleichmäßige Bildwiederholfrequenz von 90 Hz und kann eine Spitzenhelligkeit von bis zu 720 Nits erreichen, was für lebendige und gestochen scharfe Bilder sorgt.

Unter der Haube ist das Oppo A38 mit dem MediaTek Helio G85-Prozessor ausgestattet, der über eine Octa-Core-Konfiguration verfügt. Dieser Prozessor gewährleistet eine schnelle und effiziente Leistung und ermöglicht Benutzern nahtloses Multitasking. Das Smartphone ist mit 4 GB RAM und 128 GB Speicher ausgestattet und bietet ausreichend Platz zum Speichern von Dateien, Apps und Medien. Darüber hinaus kann der Speicher über einen microSD-Kartensteckplatz auf bis zu 1 TB erweitert werden.

Das Oppo A13 läuft auf Android 13.1 mit ColorOS 38 und ist mit einem Dual-SIM-Kartensteckplatz ausgestattet, was Komfort für diejenigen bietet, die mehrere Nummern verwalten müssen. Das Smartphone verfügt über eine Dual-Rückkamera mit einer 50-Megapixel-Hauptkamera und einer 2-Megapixel-Porträtkamera sowie einem LED-Blitz. Für Selfies und Videoanrufe gibt es eine 5-MP-Frontkamera.

Was die Konnektivität betrifft, unterstützt das Oppo A38 sowohl 5G SA/NSA als auch Dual 4G VoLTE und gewährleistet so einen Hochgeschwindigkeits-Internetzugang. Es bietet außerdem Wi-Fi 802.11 ac-Unterstützung für Dualband-Wi-Fi-Konnektivität, Bluetooth 5.3, GPS und einen USB-Typ-C-Anschluss. Darüber hinaus bleibt die 3.5-mm-Audiobuchse für herkömmliche Kopfhöreranschlüsse erhalten.

Für all diese Funktionen sorgt ein leistungsstarker 5000-mAh-Akku, der das 33-W-SuperVOOC-Schnellladen unterstützt. Dies stellt sicher, dass Nutzer ihr Smartphone länger genießen können, ohne sich ständig Gedanken über die Akkulaufzeit machen zu müssen.

Der Oppo A38 kostet 12,999 Rupien und ist in den Farboptionen Glowing Black und Glowing Gold erhältlich. Kunden können das Smartphone online bei Flipkart.in kaufen und es so einem breiten Nutzerkreis leicht zugänglich machen.

Insgesamt ist das Oppo A38 ein preisgünstiges Smartphone, das beeindruckende Funktionen bietet, darunter ein atemberaubendes Display, einen leistungsstarken Prozessor und reichlich Speicher. Es ist eine großartige Option für alle, die ein preisgünstiges Smartphone suchen, ohne Kompromisse bei Leistung und Funktionalität einzugehen.

Definitionen:

– MediaTek-Chipsatz: Ein vom taiwanesischen Unternehmen MediaTek entwickelter Chipsatz, der die wichtigsten Verarbeitungsfunktionen in Smartphone-Geräten bereitstellt.

– Android 13: Die dreizehnte Hauptversion des von Google entwickelten Android-Betriebssystems.

– RAM: Random Access Memory, eine Art Computerspeicher, der dem Prozessor einen schnellen Zugriff auf Daten ermöglicht.

– eMMC: Embedded Multimedia Card, ein Speichertyp, der häufig in Smartphones und anderen tragbaren Geräten verwendet wird.

– microSD-Karte: Eine Art herausnehmbare Speicherkarte, die zur Erweiterung der Speicherkapazität von Geräten wie Smartphones und Kameras verwendet wird.

– ColorOS: Oppos benutzerdefinierte Benutzeroberfläche basierend auf dem Android-Betriebssystem.

– VoLTE: Voice over LTE, eine Technologie, die Sprachanrufe über ein 4G-LTE-Netzwerk ermöglicht.

– SuperVOOC: Oppos Schnellladetechnologie, die ein schnelles Laden des Smartphone-Akkus ermöglicht.

Quellen: Spezifikationen des Oppo A38, Website von Oppo.