Oppo A2 Pro: Durchgesickerte Spezifikationen und Startdatum

Laut durchgesickerten Informationen auf Weibo wird Oppo das angebliche Smartphone Oppo A2 Pro bald in China auf den Markt bringen. Der voraussichtliche Starttermin ist der 15. September. Obwohl Oppo noch keine Details offiziell bestätigt hat, haben die durchgesickerten Spezifikationen bei Smartphone-Enthusiasten für Aufregung gesorgt.

Gerüchten zufolge verfügt das Oppo A2 Pro über ein 6.7-Zoll-Full-HD+-AMOLED-Display mit gebogenen Kanten und einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz. Außerdem soll es mit einem leistungsstarken 5,000-mAh-Akku ausgestattet sein und bis zu 12 GB RAM und 512 GB Speicher unterstützen.

Die Renderings des Telefons zeigen eine kreisförmige Kamerainsel, die eine dreifache Rückfahrkamera sowie einen LED-Blitz beherbergt. Das Oppo A2 Pro wird in einer eleganten schwarzen Farboption präsentiert.

Was die jüngsten Veröffentlichungen betrifft, so hat Oppo in Indien den Oppo A38 auf den Markt gebracht, der unter Rs. kostet. 15,000. Der Oppo A38 verfügt über einen Octa-Core-MediaTek-Helio-SoC, einen 5,000-mAh-Akku mit kabelgebundener SuperVOOC-Schnellladeunterstützung mit 33 W und ein 6.56-Zoll-HD+-LCD-Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 90 Hz und einer Spitzenhelligkeit von bis zu 720 Nits. Es läuft auf Android 13-basiertem ColorOS 13.1 und verfügt über ein duales Rückkamerasystem, bestehend aus einem 50-Megapixel-KI-gestützten Primärsensor und einem 2-Megapixel-Sekundärsensor.

Während sie auf die offizielle Bestätigung von Oppo warten, warten die Fans gespannt auf die Einführung des Oppo A2 Pro und seine potenziellen innovativen Funktionen und Spezifikationen.

Quelle: Durchgesickerte Informationen auf Weibo.