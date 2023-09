OpenAI kündigt Entwicklerkonferenz an, um neue Tools vorzustellen und Ideen auszutauschen

OpenAI hat Pläne bekannt gegeben, seine erste Entwicklerkonferenz, den OpenAI DevDay, am 6. November 2023 in San Francisco auszurichten. Ziel der eintägigen Veranstaltung ist es, Hunderte von Entwicklern zusammenzubringen, um neue Tools vorzustellen und mit dem technischen Personal von OpenAI zu diskutieren.

Seit der Einführung von ChatGPT im letzten Jahr ist das Interesse an generativer KI weltweit stark gestiegen. Die Modelle von OpenAI, darunter GPT-3, GPT-4, DALL-E und Whisper, haben bei mehr als 2 Millionen Entwicklern an Bedeutung gewonnen. Diese Modelle wurden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, von der Integration intelligenter Assistenten in bestehende Systeme bis hin zur Schaffung innovativer Anwendungen und Dienste, die bisher unerreichbar waren.

Während der Großteil des DevDays von OpenAI persönlich stattfinden wird, werden die Keynote und bestimmte Konferenzabschnitte per Livestream übertragen. Die Veranstaltung bietet Entwicklern aus der ganzen Welt die Möglichkeit, neue Tools vorzustellen und Ideen mit OpenAI auszutauschen. Am Veranstaltungsort anwesende Teilnehmer haben außerdem die Möglichkeit, an Breakout-Sitzungen teilzunehmen, die vom technischen Personal von OpenAI geleitet werden.

Die Anmeldedetails für die Präsenz- und Livestream-Teilnahme werden in den folgenden Wochen bekannt gegeben. OpenAI hat eine Website eingerichtet, auf der Einzelpersonen ihr Interesse bekunden und weitere Informationen zur Konferenz erhalten können. Sam Altman, CEO von OpenAI, erwartet, während der Veranstaltung die „neuesten Arbeiten“ des Unternehmens vorzustellen und möglicherweise neue Produkte oder Dienstleistungen vorzustellen. Obwohl eine Ankündigung im „GPT-5“-Maßstab aufgrund der relativen Neuheit und des Ressourcenbedarfs von GPT-4 möglicherweise nicht zu erwarten ist, können die Teilnehmer dennoch auf Überraschungen stoßen.

