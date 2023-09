OpenAI DevDay: Eine Entwicklerkonferenz zur Vorstellung neuer Tools und Technologien

By

OpenAI, der Erfinder von OpenAIChatGPT, wird am 6. November in San Francisco seine erste Entwicklerkonferenz, den OpenAI DevDay, veranstalten. Die Veranstaltung soll Entwicklern die Möglichkeit bieten, sich an Diskussionen zu beteiligen, innovative Ideen zu erkunden und einen ersten Blick darauf zu werfen die neuesten von OpenAI entwickelten Tools und Technologien.

Während dieser eintägigen Veranstaltung werden die technischen Mitarbeiter von OpenAI Breakout-Sitzungen für persönliche Teilnehmer leiten. Obwohl keine genauen Details zum Veranstaltungsablauf und -ort bekannt gegeben wurden, wird die Konferenz eine Grundsatzrede eines prominenten Redners von OpenAI umfassen. Für diejenigen, die nicht persönlich teilnehmen können, steht die Keynote-Rede zum Online-Streaming zur Verfügung.

„Wir freuen uns darauf, unsere neuesten Arbeiten zu präsentieren, um Entwicklern die Entwicklung neuer Anwendungen zu ermöglichen“, sagte Sam Altman, CEO von OpenAI. Da über zwei Millionen Entwickler bereits die Suite generativer KI-Technologien von OpenAI nutzen, um Anwendungen zu erstellen und zu verbessern, zielt OpenAI DevDay darauf ab, Innovation und Zusammenarbeit innerhalb der Entwicklergemeinschaft zu fördern.

Die Konferenz bietet Entwicklern die Möglichkeit, eine Vorschau auf neue Tools zu sehen und Ideen auszutauschen, um die Grenzen dessen zu erweitern, was generative KI leisten kann. Darüber hinaus werden Diskussionen über die ethische Integration generativer KI in die Gesellschaft und verantwortungsvolle Innovation in diesem Bereich erwartet.

OpenAI DevDay betont die Bedeutung der Zusammenarbeit mit Entwicklern und bietet eine Plattform für den Wissensaustausch und die Erforschung neuer Technologien. Entwickler können sich auf der Website von OpenAI für eine persönliche Teilnahme anmelden, allerdings ist die Verfügbarkeit der Plätze begrenzt.

Künstliche Intelligenz (KI), oft auch als generative KI bezeichnet, ist ein Zweig der Informatik, der sich auf die Entwicklung intelligenter Maschinen konzentriert, die in der Lage sind, menschenähnliches Verhalten zu simulieren. Dabei geht es um die Entwicklung von Algorithmen und Modellen, die mit minimalem menschlichen Eingriff Daten analysieren und interpretieren, Entscheidungen treffen und Aufgaben ausführen können.

