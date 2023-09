Only Up, virales Spiel auf Twitch, von Steam bezogen

Das beliebte virale Spiel Only Up, das im Sommer auf Twitch enorme Popularität erlangte, wurde von der Steam-Plattform entfernt. Der Entwickler des Spiels, bekannt als SCKR Games, äußerte den Wunsch, das Spiel aufgrund des dadurch verursachten Stresses aufzugeben.

Only Up hat mit seiner einzigartigen Interpretation der Geschichte von Jack und der Bohnenstange eine große Fangemeinde auf Twitch gewonnen. Das Spiel beinhaltete philosophische Erzählungen und herausforderndes Plattformspiel, bei dem die Spieler versuchten, verschiedene schwebende Objekte und Umgebungen hinaufzuklettern.

Trotz seines Erfolgs auf Twitch wurde Only Up wegen der Einbeziehung von NFT-Referenzen, des Fehlens von Gameplay-Funktionen wie einer Speicherfunktion und des Vorwurfs, urheberrechtlich geschützte Inhalte eines anderen Entwicklers zu verwenden, kritisiert. Diese Kontroversen führten dazu, dass das Spiel im Juli vorübergehend von Steam entfernt wurde, bevor es zurückkehrte.

In einem Update-Beitrag räumte der Solo-Entwickler von Only Up ihre Fehler ein und äußerte den Wunsch, das Spiel hinter sich zu lassen. Sie verwiesen auf den Stress, den das Spiel verursacht hatte, und auf das Bedürfnis nach Seelenfrieden und Heilung. Der Entwickler plant, eine Pause einzulegen und sich weiterzubilden, während er an seinem nächsten Spiel arbeitet, das voraussichtlich Kith heißen wird. Dieses neue Projekt wird ein anderes Konzept, ein anderes Genre und einen anderen Schauplatz haben und sich auf die Kinematographie konzentrieren. Der Entwickler äußerte außerdem den Wunsch, mit einem kleinen Team zusammenzuarbeiten, um seine Fähigkeiten im Bereich Spieldesign zu verbessern.

Getreu ihrer Ankündigung ist Only Up nicht mehr auf Steam erhältlich. Wer das Spiel jedoch bereits gekauft hat, kann es trotzdem herunterladen und spielen. Mit fast 13,000 Bewertungen behält Only Up eine überwiegend positive Bewertung.

Quellen:

– Originalartikel: [Quell-URL einfügen]

– Definitionen: Twitch – eine Live-Streaming-Plattform für Gamer;

NFT – Non-Fungible Token, ein digitaler Vermögenswert mit eindeutigem Eigentum, der auf einer Blockchain-Plattform aufgezeichnet wird;

Steam – eine digitale Vertriebsplattform für Videospiele.