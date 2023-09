OnePlus startet das Open Beta-Programm für Android 14 für OnePlus 11

By

OnePlus hat kürzlich sein erstes Open Beta-Programm für Android 14 vorgestellt, das es Besitzern von OnePlus 11 ermöglicht, das Update vor seiner offiziellen Veröffentlichung zu testen. Die auf Android 14 basierende OxygenOS 1 Open Beta 14 steht jetzt auf der OnePlus-Website zum Download bereit.

Das Open Beta-Programm bietet Benutzern die Möglichkeit, die neuen Funktionen und Verbesserungen von OxygenOS 14 kennenzulernen. Da es sich jedoch um den ersten Open Beta-Build handelt, sind einige Funktionen möglicherweise nicht sofort verfügbar. OnePlus versichert, dass in späteren Versionen des Updates weitere Funktionen enthalten sein werden.

Derzeit ist Open Beta 1 auf das OnePlus 11 beschränkt und in ausgewählten Regionen wie Nordamerika und Indien verfügbar (mit einer begrenzten Anzahl von Testern). Leider haben Benutzer in Europa keinen Zugriff auf das Open Beta-Update. Um das Update zu installieren, können Benutzer die erforderlichen Dateien von der OnePlus-Website herunterladen und das in OxygenOS integrierte manuelle Update-Tool verwenden. Es ist wichtig zu beachten, dass für die Rückkehr zu Android 13 ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen erforderlich ist.

Ursprünglich hatte OnePlus angekündigt, dass OxygenOS 14 durch die „Trinity Engine“ Leistungsverbesserungen mit sich bringen würde und sollte am 25. September auf den Markt kommen. Googles unerwartete Verzögerung von Android 14 für Pixel-Telefone deutet jedoch darauf hin, dass OnePlus möglicherweise auch das geplante Veröffentlichungsdatum verpasst. OnePlus hat diese mögliche Verzögerung noch nicht behoben.

Quelle: OnePlus-Community-Foren

Definition:

– Offenes Beta-Programm: Eine Software-Testphase, in der Benutzer eine Vorabversion des Updates ausprobieren und vor der offiziellen Veröffentlichung Feedback geben können.

