Der Schöpfer von Only Up entfernt das Spiel unter Berufung auf Stress von Steam

Das extrem herausfordernde Indie-Spiel Only Up wurde von seinem Entwickler aufgrund des überwältigenden Stresses, den es verursacht hat, von Steam entfernt. Das von SCKR Games entwickelte Spiel wurde zuvor wegen Urheberrechtsverletzungen im Zusammenhang mit bestimmten In-Game-Assets angeklagt. Trotz seiner Beliebtheit bei YouTubern und Twitch-Streamern beschloss der Entwickler, das Spiel aus der Valve-Storefront zu entfernen, und äußerte damit den Wunsch, damit aufzuhören.

Auf seinem Höhepunkt lockte Only Up rund 280,000 gleichzeitige Zuschauer auf Twitch an, und ein Video des YouTubers Darren Jason Watkins, bekannt als „IShowSpeed“, verzeichnete innerhalb von nur zwei Monaten 5.6 Millionen Aufrufe.

Der mit der Entwicklung des Spiels verbundene Stress veranlasste den Entwickler jedoch, es von Steam zu entfernen. In einer Erklärung gab der Entwickler, der unter dem Studionamen SCKR Games firmiert, zu, Fehler begangen zu haben, und äußerte das Bedürfnis nach geistiger Ruhe und Heilung.

Als Solo-Entwickler beschrieb der Schöpfer Only Up als ihren ersten Ausflug in die Spieleentwicklung, der aus Kreativität und persönlichen Tests erfolgte. Sie erwähnten, dass das Spiel ihnen im Laufe der Monate erheblichen Stress bereitet habe und dass sie es hinter sich lassen wollten. Aus diesem Grund wurde Only Up von Steam entfernt und steht nicht mehr zum Kauf zur Verfügung.

Der Entwickler hat nun ein neues Spiel namens Kith im Visier. Dieses Projekt soll ihnen Sicherheit und die Möglichkeit geben, ihre Ausbildung im Bereich Spieledesign fortzusetzen. Mit einem Fokus auf Realismus, Kinematographie und einem anderen Genre und Setting hoffen sie, mit einem kleinen Team zusammenzuarbeiten und ihre Fähigkeiten im Bereich Spieldesign deutlich zu verbessern.

Während Only Up bei über 12,000 Nutzerrezensionen auf Steam eine „überwiegend positive“ Bewertung erhalten hatte, wurde das Spiel nun als „nicht verfügbar“ eingestuft und kann nicht gekauft werden. Die Beschreibung des Spiels und die Spielerdatenbereiche auf der Steam-Seite sind jedoch weiterhin zugänglich.

Quellen: Keine.