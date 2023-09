Wir stellen vor: Die Xbox-Kreditkarte: Der Traum eines jeden Spielers wird wahr

By

In einem unerwarteten Schritt haben Microsoft und Mastercard ihre Kräfte gebündelt, um die mit Spannung erwartete Xbox-Kreditkarte in den USA einzuführen. Obwohl es zunächst exklusiv für Xbox Insider verfügbar sein wird, soll es im kommenden Jahr auf alle in den USA ansässigen Xbox-Spieler ausgeweitet werden.

Die Xbox-Kreditkarte wurde speziell für die Gaming-Community entwickelt und bietet ein belohnungsbasiertes System, mit dem Karteninhaber bei jedem Einkauf Punkte sammeln können. Diese Punkte können dann über Xbox.com gegen Spiele und Add-ons eingelöst werden. Als zusätzlichen Anreiz erhalten neue Karteninhaber einen anfänglichen Bonus von 5,000 Punkten (entspricht 50 USD) und ein dreimonatiges Abonnement für Xbox Game Pass Ultimate. Während der Dreimonatsvertrag nur neuen Mitgliedern zur Verfügung steht, kann er auch an andere verschenkt werden, was ihn zu einer potenziellen Freude für Freunde und Familie macht.

Um das Prämienprogramm weiter zu stärken, bietet der Microsoft Store fünfmal so viele Punkte wie üblich für qualifizierte Einkäufe mit der Xbox-Kreditkarte. Darüber hinaus bieten ausgewählte Partner wie DoorDash, Netflix und Disney+ das Dreifache der üblichen Punkte für ihre Dienste.

Es ist wichtig zu beachten, dass die Xbox-Kreditkarte mit effektiven Jahreszinsen (APR) zwischen 20.99 % und 31.99 % ausgestattet ist. Obwohl die Karte eine neuartige Möglichkeit für Spieler darstellt, ihre Leidenschaft zu zeigen, wird dringend zu einem verantwortungsvollen Umgang und einer sorgfältigen Berücksichtigung der effektiven Jahreszinsen geraten.

Die Xbox-Kreditkarte bietet eine stilvolle Note und bietet eine Auswahl von fünf geschmackvollen Designs, mit denen Benutzer ihre Gaming-Persönlichkeit zum Ausdruck bringen können. Darüber hinaus haben Karteninhaber die Möglichkeit, ihre Karte durch Hinzufügen ihres Gamertags zu personalisieren und so ein einzigartiges und personalisiertes Erlebnis zu gewährleisten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Einführung der Xbox-Kreditkarte eine spannende Gelegenheit für Gamer darstellt, Prämien zu verdienen und ihr Spielerlebnis zu verbessern. Es ist jedoch wichtig, verantwortungsvoll mit der Verwendung umzugehen und fundierte Entscheidungen auf der Grundlage der individuellen finanziellen Situation zu treffen.

Definitionen:

– Xbox Insider: Personen, die am Xbox Insider-Programm teilnehmen, das es ihnen ermöglicht, neue Funktionen zu testen und vor der Veröffentlichung Feedback zu geben.

– Xbox Game Pass Ultimate: Ein Abonnementdienst, der Zugriff auf eine breite Palette von Xbox-Spielen bietet, einschließlich Xbox Live Gold und Zugriff auf Xbox Game Pass für Konsole und PC.

– APR-Sätze: Jährliche Prozentsätze, die die jährlichen Kosten für die Kreditaufnahme einer Kreditkarte oder eines Darlehens darstellen.

