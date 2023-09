Finden Sie die Zusammenhänge im Puzzlespiel der New York Times heraus

By

Zusammenfassung: Die New York Times hat ein neues Puzzlespiel namens Connections veröffentlicht. Das Ziel des Spiels besteht darin, eine Reihe von 16 Wörtern in vier geheime Gruppen einzuteilen, indem Verbindungen zwischen ihnen gefunden werden. Das Spiel wird täglich zurückgesetzt und bietet unterschiedliche Schwierigkeitsgrade. Spieler können ihre Siegesserien verfolgen und ihre Ergebnisse mit Freunden vergleichen. Wenn Sie Hilfe beim Lösen des Rätsels benötigen, gibt das Spiel Hinweise und verrät die Antworten. Zu den heutigen Themen gehören Halloween-Dekorationen, Fernsehsendungen, Spielautomatensymbole und Zahlen in Buchtiteln. Die Kategorie „Halloween-Dekorationen“ umfasst beispielsweise Wörter wie „Fledermaus“, „Spinnennetz“, „Kürbis“ und „Grabstein“. Das Spiel ist anspruchsvoll, aber die Raster ändern sich täglich und bieten den Spielern neue Möglichkeiten, das Rätsel zu lösen.

Connections ist ein Puzzlespiel der New York Times. Das Spiel präsentiert den Spielern ein Raster mit 16 Wörtern und fordert sie auf, die Wörter basierend auf den Verbindungen zwischen ihnen in vier Vierergruppen zu ordnen. Diese Verbindungen können sich auf verschiedene Themen beziehen, beispielsweise Titel von Videospiel-Franchises, Fortsetzungen von Buchreihen, Rottöne oder Namen von Restaurantketten.

Während einige Wörter den Eindruck erwecken, sie könnten zu mehreren Themen passen, gibt es für jeden Satz nur eine richtige Antwort. Um den Spielern das Erkennen der Zusammenhänge zu erleichtern, ermöglicht ihnen das Spiel, die Wörter im Raster zu mischen und neu anzuordnen.

Jeder Wortsatz ist farblich gekennzeichnet, wobei die gelbe Gruppe am einfachsten und die violette Gruppe am schwierigsten zu identifizieren ist. Sobald die Spieler glauben, ein Set identifiziert zu haben, können sie ihre Antwort absenden. Wenn sie richtig sind, werden die vier Wörter aus dem Raster entfernt und das sie verbindende Thema wird enthüllt. Falsches Raten wird als Fehler gewertet und die Spieler dürfen maximal vier Fehler machen, bevor das Spiel endet.

Wenn Spieler Schwierigkeiten haben, das Rätsel zu lösen, gibt das Spiel Hinweise und verrät einige Antworten. Zu den heutigen Themen gehören Halloween-Dekorationen, Fernsehsendungen, Spielautomatensymbole und Zahlen in Buchtiteln. Eine der Halloween-Dekorationen ist beispielsweise eine Fledermaus und eine der Fernsehsendungen ist 24.

Connections ist als Herausforderung konzipiert und die Raster ändern sich jeden Tag und bieten den Spielern neue Rätsel, die sie lösen müssen. Wenn Sie also das heutige Rätsel nicht lösen konnten, schauen Sie morgen noch einmal vorbei, um eine neue Herausforderung zu erhalten.

