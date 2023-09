nScrypt mit Sitz in Florida erhält Patent für modulare mobile direkte digitale Fertigungssysteme

Der in Florida ansässige Spezialist für Mikrodosierung, nScrypt, hat ein US-Patent für seine modularen mobilen direkten digitalen Fertigungssysteme erhalten. Das in einem Standard-Versandbehälter untergebrachte System ist für die direkte digitale Fertigung (DDM) konzipiert und kann mit einer Vielzahl von Materialien arbeiten, darunter Thermoplaste, Metalle und Keramik.

Das System verfügt über 3D-Druckfunktionen sowie ein Pick-and-Place-System für elektronische Komponenten und einen Bioreaktor. Durch die Integration der Factory von nScrypt in eine Tool-Technologie kann das modulare System auch komplette funktionsfähige elektronische Geräte herstellen. Das System ist zum einfachen Transport zusammenklappbar und verfügt über verschiedene erweiterte Funktionen wie einen Bodenbelag mit elektrostatischer Entladung, integrierte Kommunikationssysteme, Solarenergie und sogar eine Drohnenlandeplattform.

Zusätzlich zu diesem Patent hat die Forschungsabteilung von nScrypt, Sciperio, bedeutende Fortschritte in der 3D-Drucktechnologie erzielt. Sie haben die Leistung von 3D-gedruckten Schaltkreisstrukturen (PCSs) durch ihre Factory-in-a-Tool-Technologie erfolgreich verbessert. Diese Technologie wurde verwendet, um Schaltkreise mit konformen Heizelementen für elektronische Geräte und tragbare Technologie zu erstellen. Sie haben die Factory auch als Werkzeug zur Herstellung von CubeSats für die US Space Force eingesetzt und damit die Fähigkeit des Systems demonstriert, komplexe Strukturen mit eingebetteten Funktionen herzustellen.

Mit diesem Patent und seinen Fortschritten in der 3D-Drucktechnologie ist nScrypt ein führender Akteur im Bereich der additiven Fertigung. Ihr modulares mobiles System eröffnet neue Möglichkeiten für die lokale Fertigung und die Produktion kundenspezifischer Teile. Diese Technologie hat das Potenzial, verschiedene Branchen zu revolutionieren, von der Elektronik bis zur Luft- und Raumfahrt.

