Nothing Phone 2 erhält das Firmware-Update Nothing OS 2.0.3

Das im Juli 2 auf den Markt gebrachte Nothing Phone 2023 erhält ein neues Firmware-Update namens Nothing OS 2.0.3. Dieses Update bringt mehrere Verbesserungen und Änderungen für das Smartphone. Eine der wichtigsten Neuerungen ist ein neues Kompass-Widget, das eine detailliertere Navigation bietet. Benutzer werden außerdem eine neue Benutzeroberfläche für den Taschenmodus bemerken, die das Benutzererlebnis verbessert.

Darüber hinaus bietet das Firmware-Update Unterstützung für Zomato in der Fortschrittsleiste von Glyph und verbessert die OTG-Kompatibilität. Benutzer können außerdem Verbesserungen bei der Aufnahmeauflösung des Screen Recorders, der Stabilität der Bluetooth-Verbindung, der NFC-Stabilität und dem haptischen Feedback erwarten.

Darüber hinaus enthält das Nothing OS 2.0.3-Update den Android-Sicherheitspatch vom August 2023, der eine verbesserte Sicherheit für das Gerät gewährleistet. Nothing hat sich verpflichtet, drei Jahre lang Android-Betriebssystem-Updates und vier Jahre lang Sicherheitspatches für das Nothing Phone 2 bereitzustellen.

Das Update hat eine Paketgröße von 130 MB und wird für Besitzer von Nothing Phone 2 bereitgestellt. Benutzer können manuell nach dem Update suchen, indem sie auf ihren Geräten zu Einstellungen > System > Systemupdate gehen.

Mit seinem leistungsstarken Snapdragon 8+ Gen 1 SoC ist das Nothing Phone 2 auf eine hervorragende Leistung ausgelegt. Das Smartphone verfügt außerdem über eine Dual-Rückkamera mit zwei 50-Megapixel-Sensoren und eine leicht aktualisierte LED-Glyph-Schnittstelle für Benachrichtigungen von mehreren Apps.

Das Firmware-Update ist derzeit in Indien verfügbar, wie durch den Erhalt des Updates auf dem Testgerät bestätigt. Nothing verbessert weiterhin das Benutzererlebnis und stellt zeitnahe Updates für seine Smartphones bereit.

Quelle: Gadgets 360, Nothing Phone 2 erhält Nothing OS 2.0.3-Update