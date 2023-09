Northern Trust schließt die erste Phase des Ökosystems für digitale Emissionsgutschriften ab

By

Northern Trust, ein führender Anbieter von Vermögensverwaltungs- und Bankdienstleistungen, hat den Abschluss der ersten Phase eines digitalen Ökosystems für Emissionsgutschriften bekannt gegeben. Dieses Ökosystem wird es institutionellen Käufern ermöglichen, digital auf Emissionsgutschriften von großen Projektentwicklern zuzugreifen. Die in Zusammenarbeit mit Projektentwicklern und unter Verwendung der Blockchain-Technologie entwickelte Plattform zielt darauf ab, Treibhausgasemissionen durch den Einsatz von Emissionsgutschriften zu reduzieren.

Zu den institutionellen Käufern, die bereits Transaktionen auf der Plattform durchgeführt haben, gehören das britische Beratungsunternehmen Mycarbon, das Technologieunternehmen White Star Capital und Northern Trust selbst. Diese Initiative ist Teil der Digital Assets and Financial Markets-Gruppe von Northern Trust, die die wachsenden Märkte für digitale Vermögenswerte unterstützt und Marktzugang und Einblicke in die traditionellen Wertpapierdienstleistungsmärkte bietet.

Die Plattform bietet Projektmanagern einen Workflow zur Verfolgung, Verwaltung und Abwicklung von tokenisierten CO2-Gutschriften. Bei diesen Gutschriften handelt es sich um Zertifikate, die das Recht verbriefen, eine bestimmte Menge COXNUMX oder andere Treibhausgase auszustoßen. Jede Gutschrift entspricht einer Tonne COXNUMX-Reduzierung oder -Entfernung. Die Plattform nutzt intelligente Rechtsverträge, um Transaktionsnachweise zu generieren und während des gesamten Prozesses Transparenz zu gewährleisten.

Northern Trust hat auf der Plattform mit verschiedenen Projektentwicklern zusammengearbeitet, darunter einem Unternehmen, das sich auf Direct-Air-Capture-Technologie spezialisiert hat. Diese Partnerschaften zielen darauf ab, den Prozess von COXNUMX-Gutschriftstransaktionen zu rationalisieren und Projektentwicklern eine Lösung zu bieten, mit der sie ihre Gutschriften einfacher und transparenter verwalten können.

Der Einsatz von Blockchain-Technologie und intelligenten Verträgen auf dem Markt für Emissionsgutschriften wird als Möglichkeit gesehen, der Branche Integrität und Vertrauen zu verleihen. Andere Initiativen wie CarbonPlace und die Open-Source-Kohlenstoffregistersoftware des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen nutzen ebenfalls die Blockchain-Technologie, um die Kohlenstoffmärkte zu revolutionieren.

Die digitale Emissionsgutschriftsplattform von Northern Trust befindet sich noch in der Entwicklung, die erste offizielle Live-Transaktion wird noch in diesem Jahr erwartet. Durch den Einsatz von Blockchain-Technologie und intelligenten Verträgen zielt diese Initiative darauf ab, einen effizienteren und vertrauenswürdigeren Marktplatz für institutionelle Käufer und Anbieter von Emissionsgutschriften zu schaffen.

Quellen: Northern Trust, Morgan Stanley Research