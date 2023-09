Northern Trust schließt die erste Phase des Ökosystems für freiwillige Emissionsgutschriften ab

Northern Trust hat den Abschluss der ersten Phase eines branchenweiten freiwilligen Ökosystems für Emissionsgutschriften bekannt gegeben. Die Plattform wird es institutionellen Käufern ermöglichen, über eine vollautomatische digitale Plattform auf Emissionszertifikate führender Projektentwickler zuzugreifen. Mithilfe der digitalen Blockchain-Technologie „Private Ledger“ verbindet das Ökosystem Käufer mit Anbietern von Emissionsgutschriften, die sich auf die Reduzierung von Treibhausgasen wie Kohlendioxid konzentrieren.

Über die Plattform können Käufer tokenisierte COXNUMX-Gutschriften direkt mit Projektentwicklern abwickeln und diese auf ihren COXNUMX-Fußabdruck abrechnen. Diese Entwicklung stellt einen bedeutenden Meilenstein für das Team für digitale Vermögenswerte und Finanzmärkte von Northern Trust dar, da es sich zum Ziel gesetzt hat, eine marktführende Plattform für digitale Vermögenswerte bereitzustellen. Die Möglichkeit für institutionelle Kunden, auf Emissionsgutschriften zuzugreifen und zu ihrem Weg zur COXNUMX-Kompensation beizutragen, wird als entscheidend für die Zukunft angesehen.

Der Einsatz digitaler Technologie bei der Verwaltung des Lebenszyklus von Emissionsgutschriften bietet sowohl Käufern als auch Projektentwicklern Vertrauen und Transparenz. Es rationalisiert Verwaltungsaufgaben und erleichtert allen Teilnehmern die sichere Verfolgung, Verwaltung und Abwicklung von COXNUMX-Gutschriften. Die Plattform bietet außerdem vollständige Transparenz über den gesamten Lebenszyklus einer freiwilligen COXNUMX-Gutschrift.

Northern Trust hat mit verschiedenen Projektentwicklern zusammengearbeitet, darunter Go Balance Limited, ein REDD+-Projektentwickler, der sich auf die Vermeidung von Abholzung konzentriert, und ReGen III, ein Clean-Tech-Unternehmen, das gebrauchtes Motoröl recycelt. Transaktionen auf der MVP-Plattform (Minimal Viable Product) wurden vollständig automatisiert. Die Weiterentwicklung der Plattform und die erste offizielle Live-Transaktion sind für Ende 2023 geplant.

Diese Initiative ist Teil der Digital Assets and Financial Markets-Gruppe von Northern Trust, die Teams vereint, die für die Unterstützung der Märkte für digitale Vermögenswerte und traditioneller Wertpapierdienstleistungen verantwortlich sind. Das Unternehmen steht an der Spitze der digitalen Transformation im Wertpapierservice, war zuvor Vorreiter beim Einsatz der Blockchain-Technologie in der Verwaltung von Private-Equity-Fonds und unterstützte die Tokenisierung und Fraktionierung von Anleihen.

Quellen: Northern Trust