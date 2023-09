Nokia G42 5G: Angepriesene Preise und neue Farboptionen

Das Nokia G42 5G, das neueste Smartphone der G-Serie, soll nächste Woche in Indien auf den Markt kommen. HMD Global, der Lizenznehmer von Nokia, hat die Preise des Geräts über seinen offiziellen India-X-Handle auf Twitter bekannt gegeben. Der Teaser deutet darauf hin, dass der Preis des Telefons unter Rs liegt. 18,999 und könnte in zwei Speichervarianten erhältlich sein. Darüber hinaus hat Nokia auf globalen Märkten außerhalb Indiens eine neue Farboption „So Pink“ für das Nokia G42 5G eingeführt.

Das Nokia G42 5G läuft auf einem Qualcomm Snapdragon 480+ SoC und verfügt über ein 6.56-Zoll-HD+-LCD-Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 90 Hz. Es ist mit bis zu 6 GB RAM und 128 GB Onboard-Speicher ausgestattet, erweiterbar mit Hilfe einer microSD-Karte. Das Gerät läuft auf Android 13 und erhält in den nächsten drei Jahren zwei Jahre lang Android-Betriebssystem-Upgrades und monatliche Sicherheitsupdates.

In Bezug auf die Kamerafunktionen verfügt das Nokia G42 5G über eine dreifache Rückfahrkamera mit einem 50-Megapixel-Primärsensor und zwei 2-Megapixel-Sensoren. Auf der Vorderseite befindet sich eine 8-Megapixel-Selfie-Kamera. Das Gerät verfügt über einen 5,000-mAh-Akku mit kabelgebundener 20-W-Schnellladeunterstützung.

Das Nokia G42 5G wurde bereits in ausgewählten globalen Märkten mit den Farboptionen So Purple und Grey auf den Markt gebracht und wird nun in der neuen Farbvariante So Pink angeboten. Es muss jedoch noch bestätigt werden, ob die neue Farboption in Indien verfügbar sein wird.

Das Smartphone wird exklusiv über Amazon India erhältlich sein, die Markteinführung ist für den 11. September geplant.

Definitionen:

X – Früher bekannt als Twitter

SOC – System auf einem Chip

LCD – Flüssigkristallanzeige

GHz – Gigahertz

RAM – Speicher mit wahlfreiem Zugriff

GB – Gigabyte

mAh – Milliamperestunde