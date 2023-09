Shigeru Miyamoto von Nintendo dankt Charles Martinet für die Sprachausgabe von Mario

By

Nintendos legendärer Videospielcharakter Mario wird im kommenden Spiel Super Mario Bros. Wonder einen neuen Synchronsprecher haben. Dieser Nachricht folgte eine herzliche Videobotschaft des legendären Spieledesigners Shigeru Miyamoto, in der er der Originalstimme von Mario, Charles Martinet, für seinen jahrzehntelangen Einsatz dafür dankte, Nintendos Figuren zum Leben zu erwecken.

In dem Video erinnerte sich Miyamoto an Martinets Debüt als Stimme von Mario in „Super Mario 1996“ von 64. Er teilte schöne Erinnerungen daran, wie Martinet ihn „Papa“ nannte! und ihre vielen Abenteuer, die Mario und Nintendo auf der ganzen Welt promoten. Miyamoto drückte seine tiefe Dankbarkeit für Martinets Arbeit im Laufe der Jahre aus und sagte: „Charles-san, vielen Dank.“

Martinet, der Mario seit 1996 spricht, wird nun die Rolle des „Mario-Botschafters“ für Nintendo übernehmen. Während einer Frage-und-Antwort-Runde gab Martinet zu, dass er noch nicht genau weiß, was diese Rolle mit sich bringt, zeigte sich jedoch begeistert darüber, in die Zukunft vorzudringen und mehr darüber zu erfahren.

Trotz des Wechsels der Synchronsprecher für Mario hat Nintendo noch nicht bekannt gegeben, wer Martinet ersetzen wird. Doug Bowser, Präsident von Nintendo of America, erklärte, dass die Identität des neuen Synchronsprechers im Abspann von Super Mario Bros. Wonder enthüllt werde.

Miyamoto verriet außerdem, dass sich nicht nur Marios Stimme ändern wird, sondern auch einige Stimmen anderer Mario-Charaktere im kommenden Spiel anders sein werden. Diese Nachricht hat die Neugier der Fans geweckt, die gespannt sind, die Änderungen in dieser mit Spannung erwarteten Veröffentlichung zu sehen und zu hören.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Charles Martinets Abgang als Stimme von Mario ein bedeutender Moment für Nintendo-Fans und die Spielebranche insgesamt ist. Miyamotos Videobotschaft dient als rührende Hommage an Martinets Beiträge und bereitet die Bühne für ein aufregendes neues Kapitel in der Welt von Mario.

