Gerüchte über Nintendo Switch 2: Konsole der nächsten Generation wird hinter verschlossenen Türen gezeigt

Gerüchte über Nintendos Konsole der nächsten Generation, die inoffiziell als Nintendo Switch 2 bekannt ist, wurden durch aktuelle Berichte weiter angeheizt. Das Unternehmen stellte die Konsole offenbar in privaten Treffen mit Spieleentwicklern auf der Gamescom 2023 in Köln vor. Quellen haben enthüllt, dass technische Demos präsentiert wurden, in denen Funktionen wie Nvidia DLSS-Unterstützung und Raytracing hervorgehoben wurden.

Die Berichte von Eurogamer und VGC bestätigen frühere Gerüchte, dass Nintendo seine kommende Konsole heimlich vorführte. Beide Quellen weisen darauf hin, dass auf dieser „Switch 2“-Hardware eine aktualisierte Version von The Legend of Zelda: Breath of the Wild präsentiert wurde. Darüber hinaus behauptet VGC, dass die Entwickler auch einen Einblick in die Tech-Demo von The Matrix Awakens Unreal Engine 5 erhalten haben, was darauf hindeutet, dass das neue Nintendo-System Nvidias DLSS-Technologie und Raytracing unterstützen wird.

Während Details zu den präsentierten Inhalten noch spärlich sind, geht VGC davon aus, dass die Konsole den Portabilitätsfaktor der Nintendo Switch beibehalten wird. Was den Veröffentlichungstermin angeht, geht man davon aus, dass Nintendo eine Veröffentlichung im Herbst 2024 anstrebt, obwohl es Anzeichen dafür gibt, dass das Unternehmen eine frühere Veröffentlichung anstrebt.

Allerdings hat Nintendo diese Gerüchte nicht kommentiert und wird voraussichtlich bis zur offiziellen Enthüllung der Konsole Stillschweigen bewahren. Dennoch haben diese Berichte bei den Fans des beliebten Spieleunternehmens für Aufregung gesorgt und die baldige Ankunft der nächsten Nintendo-Konsole signalisiert.

Quellen:

- Eurogamer

– VGC