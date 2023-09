Beim bevorstehenden Nintendo Direct-Event sollen aufregende Titel vorgestellt werden

Es kursieren Gerüchte, dass Nintendo in der kommenden Woche ein Nintendo Direct-Event veranstalten wird, obwohl noch keine offizielle Bestätigung vorliegt. Spekulationen deuten darauf hin, dass bei der Veranstaltung mehrere First-Party-Titel vorgestellt werden, darunter Super Mario RPG, Detective Pikachu Returns und WarioWare: Move It.

Eine Sache, die während der Veranstaltung jedoch nicht besprochen wird, ist die mit Spannung erwartete Switch 2, ein Nachfolger der beliebten tragbaren Konsole. Dennoch scheint es hinter den Kulissen so zu sein, dass Nintendo an einem Konsolen-Prototyp gearbeitet hat, den sie den Entwicklern auf der jüngsten Gamescom-Veranstaltung vorgestellt haben.

Die Teilnehmer erhielten einen ersten Blick auf eine überarbeitete Version von The Legend of Zelda: Breath of the Wild mit verbesserter Hardware. Die Einzelheiten dieser neuen Hardware sind derzeit nicht bekannt.

Derzeit werden alle Versionen der ursprünglichen Nintendo Switch mit dem Nvidia Tegra .

Der Tegra-X1-Chip gilt als veraltet und beherbergt vier Cortex-A57-Kerne mit 1.02 GHz und vier A53-Kerne sowie eine Maxwell-basierte GPU der GTX-900-Generation. Darüber hinaus ist es mit altem LPDDR4-RAM gepaart und bietet 4 GB Speicher. Im Vergleich zu modernen Smartphone-Chips fällt der Tegra-X1-Chip in der Leistung zurück.

Offen bleibt die Frage, ob Nintendo für die Switch 2 erneut eine Partnerschaft mit Nvidia eingegangen ist oder ob sie sich für einen anderen Hardware-Anbieter entschieden haben. Nur die Zeit kann es verraten.

Der voraussichtliche Veröffentlichungstermin für die Nintendo Switch 2 ist Ende 2024, eine offizielle Enthüllung dürfte noch davor erfolgen. Wenn wir auf die ursprüngliche Switch zurückblicken, wurde sie erstmals im März 2015 als „NX“ vorgestellt, erhielt im Oktober 2016 eine vollständige Ankündigung und wurde schließlich im März 2017 veröffentlicht.

