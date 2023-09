Nutzung von KI zur Revolutionierung der Arzneimittelforschung und biologischen Studien mit dem intelligenten Bildgebungssystem „ECLIPSE Ji“

By

Nikon Instruments Inc. hat kürzlich seine neueste Innovation im Bereich der Arzneimittelforschung und biologischen Studien vorgestellt: das intelligente Bildgebungssystem „ECLIPSE Ji“. Dieses hochmoderne System kombiniert künstliche Intelligenz (KI) mit fortschrittlichen Bildgebungsfunktionen, um die Erfassung und Analyse von Zellbildern zu automatisieren und Forschungsabläufe im Zusammenhang mit Krebs und Nervenerkrankungen zu optimieren.

Das „ECLIPSE Ji“ verfügt über ein Mikroskopdesign ohne Okulare und ermöglicht in Kombination mit der Bildgebungssoftware NIS-Elements SE standardisierte Assays, die Bildaufnahme, Analyse und Datenanzeige durchführen. Diese Integration der KI-Technologie in das Bildgebungssystem ermöglicht die Automatisierung allgemeiner Aufgaben innerhalb der Bilderfassungs- und -analyse-Workflows und gibt Forschern die Möglichkeit, sich auf kreativere Aktivitäten wie die Entwicklung neuer Hypothesen auf der Grundlage der erhaltenen Daten zu konzentrieren.

Eines der Hauptmerkmale des „ECLIPSE Ji“ ist die Fähigkeit, Mikroskopoperationen mit KI zu automatisieren und so die Effizienz von der Probenidentifizierung bis zur Datenvisualisierung zu verbessern. Benutzer können einfach eine Wellplatte im System installieren, einen Test auswählen und grundlegende Informationen eingeben. Die KI stellt dann automatisch Fokus- und Belichtungsbedingungen ein, erfasst und analysiert Bilder und zeigt die relevanten Daten für diesen Test an. Diese Automatisierung des Mikroskopbetriebs sorgt nicht nur für konsistente und effiziente Arbeitsabläufe, sondern macht auch Spezialkenntnisse bei der Erstellung von Bildanalysealgorithmen überflüssig.

Das intelligente Bildgebungssystem bietet außerdem erweiterte Datenanalysefunktionen. Mit der intuitiven grafischen Benutzeroberfläche können Benutzer Statistiken über einzelne Zellen bis hin zu Populationen problemlos visualisieren. Das System ermöglicht die Visualisierung und Aufzeichnung von Trends auf Bevölkerungsebene sowie die Analyse von „Ausreißern“, die sich anders als die Bevölkerung verhalten. Ausgestattet mit einer breiten Palette an Tools zur Unterstützung der Datenanalyse trägt der „ECLIPSE Ji“ zur Effizienz und Beschleunigung von Forschung und Entwicklung bei.

Im Hinblick auf die Skalierbarkeit und Flexibilität der Ausrüstung kann der „ECLIPSE Ji“ erweitert werden, um verschiedenen Forschungsanforderungen gerecht zu werden. Es ist kompatibel mit Zusatzsystemen wie dem konfokalen Mikroskop AX und weiteren hochempfindlichen Mikroskop-Digitalkameras. Darüber hinaus kann problemlos ein Tischinkubator zur Live-Beobachtung kultivierter Zellen installiert werden. Die Erweiterbarkeit des Systems unterstützt ein breites Anwendungsspektrum, von Routineaufgaben bis hin zur angewandten Forschung.

Der „ECLIPSE Ji“ bietet nicht nur erweiterte Funktionalität, sondern verfügt auch über ein All-in-One-Design für mehr Flexibilität bei der Platzierung auf dem Tisch. Im Gegensatz zu herkömmlichen Fluoreszenz-Bildgebungssystemen, die einen dunklen Raum oder ein spezielles Gehäuse erfordern, kann der „ECLIPSE Ji“ Fluoreszenz-Bildgebung bei normalen Laborlichtbedingungen durchführen. Das Mikroskop ist in einer kastenförmigen Abdeckung untergebracht, die die Probe vor Raumlicht schützt und die Bildqualität maximiert. Das kompakte Design des Systems mit integrierter Lichtquelle und Digitalkamera reduziert die Gesamtabmessungen.

Nikon Instruments Inc. hat die Unterstützung bei der Arzneimittelforschung als bedeutenden Wachstumstreiber identifiziert und widmet sich der Verbesserung der Genauigkeit und Effizienz bei der Bewertung neuer Arzneimittelkandidaten. Das „ECLIPSE Ji“ ist ein leistungsstarkes Tool, das KI nutzt, um Forschung und Entwicklung in der Arzneimittelforschung und in biologischen Studien zu beschleunigen. Mit seinen fortschrittlichen Bildgebungsfunktionen und automatisierten Arbeitsabläufen ist dieses intelligente Bildgebungssystem bereit, den Bereich zu revolutionieren.

Definitionen:

– KI: Künstliche Intelligenz

– Assay: Bewertung biologischer Reaktionen mithilfe kultivierter Zellen

– NIS-Elements SE: Nikons Bildbearbeitungssoftware

Quelle: Nikon Instruments Inc.