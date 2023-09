Neue Regeln für die Meldung von Krypto-Assets in Unternehmensbilanzen festgelegt

By

Das Financial Accounting Standards Board (FASB) hat neue Regeln zur Messung des Wertes von Kryptowährungsaktiva in der Bilanz eines Unternehmens genehmigt. Das Ziel besteht darin, eine genauere Darstellung des Vermögenswerts zu liefern. Nach den neuen Regeln müssen Unternehmen, die erhebliche Mengen an Bitcoin, Ethereum und anderen Kryptowährungen halten oder investieren, ihre Bestände zum beizulegenden Zeitwert melden.

Eine zentrale Anforderung besteht darin, dass Unternehmen ihre Krypto-Assets in ihren Bilanzen gesondert verbuchen müssen. Dies wird eine größere Transparenz und Rechenschaftspflicht bei der Berichterstattung über diese Vermögenswerte ermöglichen. Darüber hinaus müssen Unternehmen ihre erheblichen Kryptobestände und etwaige Beschränkungen dieser Vermögenswerte offenlegen und Informationen über die Abgleichsaktivität von Krypto-Vermögenswerten bereitstellen, die als Zahlung erhalten und sofort in Bargeld umgewandelt wurden.

Es ist wichtig zu beachten, dass die neuen Regeln nur für Krypto-Assets gelten, die fungibel sind, das heißt, sie können gegen andere Vermögenswerte eingetauscht werden. Nicht fungible Token (NFTs), Stablecoins und verpackte Token fallen nicht unter diese Regeln.

Die neuen Rechnungslegungsvorschriften des FASB werden sowohl für öffentliche als auch für private Unternehmen für Geschäftsjahre verpflichtend sein, die nach dem 15. Dezember 2024 beginnen, und gelten für Zwischenperioden innerhalb dieser Jahre. Unternehmen haben jedoch die Möglichkeit, die Regeln vorzeitig anzuwenden, sobald sie später in diesem Jahr vom FASB veröffentlicht werden.

Diese neuen Meldepflichten zielen darauf ab, die Transparenz und Standardisierung bei der Bewertung und Berichterstattung von Krypto-Assets in den Unternehmensbilanzen zu verbessern. Durch die Bereitstellung eines Rahmens zur genauen Messung des Wertes dieser Vermögenswerte erhalten Anleger ein klareres Bild von der Finanzlage und dem Engagement eines Unternehmens im Kryptomarkt.

