Ein neues Verständnis unseres genetischen dunklen Genoms enthüllt

Zusammenfassung: Ein internationales Wissenschaftlerteam hat bahnbrechende Forschungen zur Struktur von LINE-1 aufgedeckt, einem virusähnlichen Element, das für den Großteil unseres „dunklen Genoms“ verantwortlich ist. Durch die Untersuchung von LINE-1 können Forscher möglicherweise innovative Behandlungen für Autoimmunerkrankungen, Krebs und neurodegenerative Erkrankungen entwickeln.

Forscher der Rutgers University, der Harvard Medical School und anderer Institutionen haben die ersten hochauflösenden Bilder und Strukturdetails von LINE-1 veröffentlicht, einem uralten genetischen Parasiten, der in der menschlichen DNA vorkommt. Dieses Retroelement fungiert als „springendes Gen“ und hat maßgeblich zu unserer genetischen Dunklen Materie beigetragen. Die von Martin Taylor und Forschern des Biotechnologieunternehmens ROME Therapeutics geleitete Studie beleuchtet die Mechanismen, nach denen LINE-1 funktioniert.

LINE-1-Elemente ruhen normalerweise in gesunden Zellen, können jedoch in Krankheitszuständen aktiv werden. Bei Aktivierung produziert LINE-1 Proteine ​​wie das LINE-1 ORF2-Protein (L1 ORF2p), die versuchen, neue mutationsverursachende Kopien von LINE-1 wieder in unsere DNA einzufügen. Die erhöhte Aktivität von LINE-1-Elementen wurde mit Autoimmunerkrankungen, Krebs und anderen Erkrankungen in Verbindung gebracht.

Durch den Erwerb detaillierter Kenntnisse über LINE-1, LINE-1-RNA und L1-ORF2p hoffen die Forscher, Medikamente zu entwickeln, die an diese Moleküle binden und verhindern können, dass sie dem Körper Schaden zufügen. Darüber hinaus könnte diese Forschung zu grundlegenden Erkenntnissen über die Natur des Menschen und anderer lebender Organismen führen.

Professor Eddy Arnold und Associate Research Professor Francesc Xavier Ruiz, Experten für die Struktur von Reverse-Transkriptase-Enzymen, waren Teil des Forschungsteams. Ihre früheren Arbeiten zur HIV-Reverse-Transkriptase-Struktur haben den Weg für neuartige HIV-Medikamente geebnet. Die Entdeckung der Struktur von LINE-1 ORF2p könnte auch erhebliche Auswirkungen auf die Krebsbehandlung, Autoimmunerkrankungen und den Alterungsprozess haben.

LINE-1 ist ein weit verbreitetes Element in der menschlichen DNA und macht in einem typischen Genom über eine halbe Million Kopien aus. Obwohl es aufgrund seiner unbekannten Funktion in die Kategorie des „dunklen Genoms“ fällt, bietet das Verständnis von LINE-1 Einblicke in unsere genetische Ausstattung.

Diese gemeinschaftliche und multidisziplinäre Anstrengung enthüllt nicht nur das Innenleben von LINE-1, sondern unterstreicht auch die Bedeutung der Teamarbeit für wissenschaftliche Durchbrüche. Die fundierten Kenntnisse des Forschungsteams in Strukturbiologie und Biochemie waren ausschlaggebend für diese Entdeckungen.

Weitere Untersuchungen des dunklen Genoms könnten weitere Rätsel aufdecken und Aufschluss darüber geben, wie diese Elemente unsere biologischen Eigenschaften prägen.