Night At the Gates of Hell: Survival Horror FPS jetzt auf Konsole verfügbar

Konsolenspieler können jetzt den furchterregenden Nervenkitzel von Night At the Gates of Hell erleben, das von Puppet Combo und Black Eyed Priest entwickelt wurde. Das Spiel wurde zuvor auf dem PC veröffentlicht und ist jetzt für PlayStation 4, PlayStation 5 und Nintendo Switch verfügbar.

Inspiriert von italienischen Zombiefilmen von Lucio Fulci und Bruno Mattei sowie dem Blut der PS1-Ära und der Atmosphäre der Neondisco ist Night At the Gates of Hell ein Survival-Horror-FPS, das Spieler in eine postapokalyptische Welt eintauchen lässt.

Der Protagonist David ist ein ruhiger Mann, der kürzlich seine Frau verloren hat und in seiner Wohnung am Meer lebt. Plötzlich erfasst ein Zombie-Ausbruch seine Stadt und zwingt David, sein normales Leben aufzugeben und zu den Waffen gegen die Horden der Untoten zu greifen.

Um zu überleben und letztendlich die Wahrheit hinter der Apokalypse aufzudecken, müssen die Spieler Rätsel lösen, nach Ressourcen suchen und verschiedene Waffen einsetzen, um Zombies strategisch zu eliminieren. Ähnlich wie bei den Werken von Fulci besteht die einzige Möglichkeit, diese Monster niederzuschlagen, in einem präzisen Schuss in den Kopf.

Das Spiel bietet ein spannendes und intensives Erlebnis, wenn die Spieler durch die zerstörte Stadt navigieren und unterwegs auf andere Überlebende treffen. Zusammenarbeit und Teamwork sind entscheidend, um die Herausforderungen zu meistern und eine mutige Flucht zu schaffen.

Wenn Sie ein PC-Spieler sind, ist Night At the Gates of Hell für Ihr Spielvergnügen weiterhin auf Steam verfügbar.

Quellen: Puppet Combo, Black Eyed Priest

Definitionen:

– Survival Horror FPS: Ein Videospielgenre, das Elemente von Survival Horror und Ego-Shooter kombiniert, wobei Spieler durch eine bedrohliche und gefährliche Umgebung navigieren und dabei gegen Feinde kämpfen müssen.

– Lucio Fulci: Ein italienischer Filmregisseur, der für seine Arbeit im Horrorgenre, insbesondere in Zombiefilmen, bekannt ist.

– Bruno Mattei: Ein italienischer Filmregisseur, der für seine Beiträge zum italienischen Exploitation-Kino bekannt ist, darunter auch Zombiefilme.